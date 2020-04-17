YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Haliliye’de yol çalışmaları drenajla güçlendiriliyor

Haliliye’de yol çalışmaları drenajla güçlendiriliyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 17.04.2020 12:00 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi, kırsal üç mahallede yağış sonrası oluşan su baskınlarının olumsuz etkilediği yol geçişlerine drenaj boruları döşeyerek, mahalle sakinlerine rahat bir nefes aldırdı.

Haliliye Belediyesi, kırsal üç mahallede yağış sonrası oluşan su baskınlarının olumsuz etkilediği yol geçişlerine drenaj boruları döşeyerek, mahalle sakinlerine rahat bir nefes aldırdı. Mahalle sakinleri hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.
Haliliye Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında yürüttüğü çalışmalarına aralıksız devam ederken, diğer taraftan ise ilçe halkının hizmetine koşmaya devam ediyor.
Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yağış sonrası oluşan su baskınlarından olumsuz etkilenen Aşağı İçkara, Yukarı İçkara ve Aşağı Akören kırsal mahallelerinde vatandaşların talebi üzerine çalışma başlattı.
Yağış sonrası su baskınlarına maruz kalan mahalle sakinlerinin yardımına koşan ekipler, mahallelerde kullanılmaz hale gelen yol geçişlerini iş makinaları ile açıp biriken suları boşalttı. Ekipler yol güzergahları üzerinde bulunan su kanallarını genişletip, ulaşımın sağlandığı yerlere de drenaj boruları döşedi.
Yapılan çalışma ile ilgili konuşan Aşağı İçkara Mahalle Muhtarı Mehmet Toprak, “ Yağış sonrası mahalleleri su bastı. Haliliye Belediyesine başvurduk, sağ olsunlar onlarda yardımımıza koştular. Geçen hafta Aşağı İçkara’nın boruları döşendi, bu hafta da Yukarı İçkara mahallemizin boruları döşendi. Hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ta teşekkür ediyoruz” dedi.
Mahalle sakinleri de mahallerinde yağmur sonrası su baskını olduğunu belirterek, yardımlarına Haliliye Belediyesinin koştuğunu ifade etti. Mahalle sakinleri ayrıca sunulan tüm hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür ettiklerini kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER "Taburcu oldum evi aradım! Babam eve gelme" dedi! "Taburcu oldum evi aradım! Babam eve gelme" dedi!
Feci kaza! Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Ölü ve yaralılar var
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yalova Ziraat Odası uyardı:

Yalova Ziraat Odası uyardı:

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş:

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş:

Düzce'de iki ilçeye giriş ve çıkışlara sınırlandırma

Düzce'de iki ilçeye giriş ve çıkışlara sınırlandırma

Bursa’da sokağa çıkma yasağına ilişkin kararlar açıklandı

Bursa’da sokağa çıkma yasağına ilişkin kararlar açıklandı

Evde kalanlara belediyeden forma çekilişi

Evde kalanlara belediyeden forma çekilişi

Sokağa çıkamayan şehit dedesinin bahçesini, ekime gönüllü gençler hazırladı

Sokağa çıkamayan şehit dedesinin bahçesini, ekime gönüllü gençler hazırladı

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 17 Nisan Cuma

İmsak
04:15
Sabah
05:41
Öğle
12:29
İkindi
16:10
Akşam
19:08
Yatsı
20:28

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler17 Nisan Cuma

Dervişoğlu Eczanesi
Merkez
Göbeklitepe Eczanesi
Merkez
Milli Eczanesi
Merkez
Şeyhanlı Eczanesi
Merkez
Yüncü Eczanesi
Merkez
Ecmel Eczanesi
Akcakale
Funda Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Giriş ve çıkışa kapatılan mahallelere gıda yardımı

Giriş ve çıkışa kapatılan mahallelere gıda yardımı

Şanlıurfa’ya izinsiz giriş çıkış yapılamıyor

Şanlıurfa’ya izinsiz giriş çıkış yapılamıyor

Şanlıurfa’da evde kalanlara sıcak yemek desteği

Şanlıurfa’da evde kalanlara sıcak yemek desteği

Şanlıurfalı 10 yaşındaki Avaşin'e Kaymakam Aktaş'tan oyuncak hediyesi

Şanlıurfalı 10 yaşındaki Avaşin'e Kaymakam Aktaş'tan oyuncak hediyesi

Şanlıurfa'da 5 yaşındaki Fadile "evde kalın" videosuyla bisiklet kazandı

Şanlıurfa'da 5 yaşındaki Fadile "evde kalın" videosuyla bisiklet kazandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.