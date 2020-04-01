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Haliliye’yi yeşillendirme çalışmaları

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 01.04.2020 12:26 | Son Güncelleme

Haliliye’de ‘geleceğe nefes’ kampanyası ve yeşillendirmeye teşvik kapsamında kırsal mahallelere fidana dağıtımı gerçekleştiriyor.Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat talimatları doğrultusunda çevre koruma ve kontrol müdürlüğü, ilçe genelinde ‘Geleceğe Nefes’ kampanyası ve ‘daha yeşil bir Haliliye’ sloganı kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

Haliliye’de ‘geleceğe nefes’ kampanyası ve yeşillendirmeye teşvik kapsamında kırsal mahallelere fidana dağıtımı gerçekleştiriyor.
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat talimatları doğrultusunda çevre koruma ve kontrol müdürlüğü, ilçe genelinde ‘Geleceğe Nefes’ kampanyası ve ‘daha yeşil bir Haliliye’ sloganı kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Bahar aylarının başlaması ile birlikte ekipler, ilçe merkezinde mevcut ve yeni parkların yeşillendirilmesi çalışmalarını sürdürürken, kırsal mahallelere de fidan dağıtımı gerçekleştiriyor.
Ekipler ilk olarak Aşağı İçkara, Aşağı Koymat, Yukarı Koymat, Kanoğlu, Karpuzlu, Havşanlı, Yenisu ve Köse kırsal mahallelerine fidan dağıtımı gerçekleştirdi. Dağıtılan fidanlar çam, selvi ve akasyalardan oluşuyor.
Korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında toplu dağıtım töreni yapılmazken, fidanlar mahallelerin nüfusları oranlarına göre mahalle muhtarı veya muhtar azalarına teslim edildi. Fidanları teslim alan muhtarlıklar fidanları mahalleliye dağıtım işlemini de gerçekleştirecek.
Fidanları teslim alan mahalle muhtarları ve muhtar azaları, Haliliye Belediyesinin bu faaliyetinden dolayı memnun olduklarını belirterek, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.
Öte yandan çevre koruma ve kontrol müdürlüğü, fidan dağıtım işleminin ilçe genelinde devam ettiğini bildirdi.

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