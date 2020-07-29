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Halısahalar 4 Ağustos’ta açılıyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 29.07.2020 23:24 | Son Güncelleme

Çin’in Wuhan kentinde çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüsle mücadele kapsamında Türkiye’de alınan tedbirler doğrultusunda Mart ayında kapanan halısahaların, 4 Ağustos tarihinde tekrar hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.Covid-19 salgını dolayısıyla Türkiye’de alınan tedbirler kapsamında Mart ayında kapanan halı sahaların, kontrollü sosyal hayata geçilmesiyle tekrar açılacağı bildirildi.

Çin’in Wuhan kentinde çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüsle mücadele kapsamında Türkiye’de alınan tedbirler doğrultusunda Mart ayında kapanan halısahaların, 4 Ağustos tarihinde tekrar hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.
Covid-19 salgını dolayısıyla Türkiye’de alınan tedbirler kapsamında Mart ayında kapanan halı sahaların, kontrollü sosyal hayata geçilmesiyle tekrar açılacağı bildirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın il müdürlüklerine gönderdiği talimatla halısahaların gerekli tedbirlerin alınarak 4 Ağustos tarihinde faaliyete geçeceği bildirildi.
Geçtiğimiz günlerde halısaha işletmecileri kentte düzenledikleri basın toplantısında tesislerin tekrar faaliyete geçirilmesini istemişti.

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