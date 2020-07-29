Halısahalar 4 Ağustos’ta açılıyor

Çin’in Wuhan kentinde çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüsle mücadele kapsamında Türkiye’de alınan tedbirler doğrultusunda Mart ayında kapanan halısahaların, 4 Ağustos tarihinde tekrar hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.

Covid-19 salgını dolayısıyla Türkiye’de alınan tedbirler kapsamında Mart ayında kapanan halı sahaların, kontrollü sosyal hayata geçilmesiyle tekrar açılacağı bildirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın il müdürlüklerine gönderdiği talimatla halısahaların gerekli tedbirlerin alınarak 4 Ağustos tarihinde faaliyete geçeceği bildirildi.

Geçtiğimiz günlerde halısaha işletmecileri kentte düzenledikleri basın toplantısında tesislerin tekrar faaliyete geçirilmesini istemişti.

