Halit Tomakin: “Sözün bittiği yerdeyiz”

AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin, Türkiye’yi derinden sarsan 33 şehit olayını değerlendirerek, “Sözün bittiği yerdeyiz” dedi.

Tomakin, yaptığı açıklamada, 33 şehidin yürekleri yaktığını belirterek, “Acıların boğazımıza düğümlendiği, gözyaşlarımızı içimize akıttığımız, bir gonca gül gibi Peygamber Efendimizin avuçlarına tevdi ettiğimiz, gülümseyerek şehadete yürüyen 33 aslanımıza Allah’tan rahmet diliyor, ailelerine, yakınlarına, milletimize sabırlar diliyorum, gazilerimize acil şifalar diliyorum” dedi.

Başkan Tomakin, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Sözün bittiği yerdeyiz. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı ve dik duruşu sayesinde hiç şüphe edilmesin ki, bu alçakça saldırıyı ister zalim Esed yapmış olsun, isterse hangi güç yapmış olursa olsun mutlaka cevabını verecek güçte ve kudrettedir. Mehmedim, senin adına milletimiz Peygamber Efendimizin adı diye Mehmetçik dedi. Sen Peygamber Ordusunun bir neferisin, sen bu milletin kalbinin derinliklerinden açığa çıkan bir ışık, bir umutsun, sen mazlumun umudu, zalimin korkulu rüyasısın, senin davan ve gayen Bedir arslanları gibi ülken, milletin, dini Mübin, ilay-i kelimetullah‘tır.”

