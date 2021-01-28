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Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne ’’Okulumuz temiz’’ belgesi

28.01.2021 09:01 | Son Güncelleme:
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Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne ’’Okulumuz temiz’’ belgesi

Kütahya’nın Emet ilçesinde, okullarda hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyon önleme ve kontrol süreçlerinin tutarlı olması kapsamında yapılan denetimler sonucunda, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne ’’Okulumuz temiz’’ belgesi verildiği bildirildi.Emet Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ’’Korona Virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen "Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu Belgelendirme Programı" kapsamında, kurumumuzun, yüz yüze eğitim öncesi fiziki ortamlarının temizliğini ve güvenirliğini belgelemek üzere hazırlığımızı yaparak başvuruda bulunduk.

Kütahya’nın Emet ilçesinde, okullarda hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyon önleme ve kontrol süreçlerinin tutarlı olması kapsamında yapılan denetimler sonucunda, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne ’’Okulumuz temiz’’ belgesi verildiği bildirildi.
Emet Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ’’Korona Virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen "Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu Belgelendirme Programı" kapsamında, kurumumuzun, yüz yüze eğitim öncesi fiziki ortamlarının temizliğini ve güvenirliğini belgelemek üzere hazırlığımızı yaparak başvuruda bulunduk. Emet İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce yapılan denetim neticesinde "Okulum Temiz" belgesini almaya hak kazandık. Düzenlenen belge töreniyle, "Okulum Temiz Belgesi"ni İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Bilal Şen, Kurum Müdürümüz Süleyman Avcı’ya takdim etti’’ ifadeleri kullanıldı.

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