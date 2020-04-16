YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Halk Ekmek yerli üreticilerin ürünlerini satın alarak raflarına taşıdı

Halk Ekmek yerli üreticilerin ürünlerini satın alarak raflarına taşıdı

ANKARA HABERLERİ  | 16.04.2020 14:01 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi yerli üreticilere yönelik desteğini sürdürüyor.

Halk Ekmek yerli üreticilerin ürünlerini satın alarak raflarına taşıdı

Ankara Büyükşehir Belediyesi yerli üreticilere yönelik desteğini sürdürüyor. Halk Ekmek Fabrikası, yerli üreticileri teşvik etmek ve ekonomik yönden desteklemek amacıyla kadın üreticilerin ağırlıklı olarak bulunduğu kooperatiflerden satın aldığı ürünleri tüketicilere uygun fiyattan ulaştırmaya başladı. Yerli üreticilerin ürettiği salçadan turşuya kadar birçok ürün Halk Ekmek Fabrikası satış mağazalarının raflarında yerini aldı.
Çubuk, Kalecik ve Ayaş başta olmak üzere birçok ilçede kadın üreticilerin ağırlıklı olduğu kooperatiflerle iş birliği yapan Halk Ekmek Fabrikası, hem ürün yelpazesini genişletti hem de yerli üreticilerin ürettiği ürünleri satın alarak tüketiciye ulaştırmaya başladı. Yerli üreticileri ekonomik yönden destekleyerek, vatandaşların da uygun fiyattan ürüne ulaşmalarını sağlayan Halk Ekmek Fabrikası, ilk etapta Gimat Satış Mağazası’nda salçadan turşuya kadar çok sayıda yeni ürünü raflarına taşıdı.
Başkentlilerin yerli üreticilerin ürettiği ürünlere yoğun ilgi gösterdiğini ve 20 Nisan tarihinden itibaren kent genelindeki tüm satış mağazalarında ürünlerin satışa çıkarılacağını söyleyen Halk Ekmek Genel Müdür Yardımcısı Tarkan Dervişoğlu, “Bu haftadan itibaren kooperatif ürünü olan yumurtayı, Ayaş’ın salçasını, Çubuk’un turşusunu Ankaralı’ya uygun şartlarda sunmaya başladık. İlk günden itibaren halkımız bu ürünlere büyük ilgi gösterdi. Bu ilgiyi bekliyorduk ancak tahminimizin üstünde oldu. Yüksek rakamlarda satışa başladık" dedi.
Halk Ekmek Gimat Mağazası’na alışverişe gelen Artun Tusluoğlu, yerli üreticinin desteklenmesi kadar vatandaşların bütçesine de katkı sağlayacak uygulamayı beğendiğini belirterek, “Özellikle böyle bir dönemde çiftçilerimiz bu uygulamayla destek gördüğü için çok mutluyum. Bu zor zamanlarda birbirimize destekle ayakta kalabileceğiz. Sağlıklı ürünler ve Halk Ekmek güvencesi var işin içinde. Birlik ve beraberlik mesajı veren Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim” diye konuştu.

Halk Ekmek yerli üreticilerin ürünlerini satın alarak raflarına taşıdı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kraliçe'nin her broşunun bir anlamı var Kraliçe'nin her broşunun bir anlamı var
Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş kararAnkara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ambulansların dezenfekte edildiği bölgeye destek çadırı kuruldu

Ambulansların dezenfekte edildiği bölgeye destek çadırı kuruldu

Edirne'de üretilen 295 bin 200 maske vatandaşlara dağıtıldı

Edirne'de üretilen 295 bin 200 maske vatandaşlara dağıtıldı

Korona virüs dinlemedi, işciye rekor zam yaptı

Korona virüs dinlemedi, işciye rekor zam yaptı

Polisin kitap jestine öğrenciden şiirli teşekkür

Polisin kitap jestine öğrenciden şiirli teşekkür

Samsun’da konut satışı yüzde 8,9 düştü

Samsun’da konut satışı yüzde 8,9 düştü

Samsun’da maske ve sosyal mesafe uygulaması

Samsun’da maske ve sosyal mesafe uygulaması

Ankara Namaz Vakitleri 16 Nisan Perşembe

İmsak
04:32
Sabah
06:02
Öğle
12:53
İkindi
16:36
Akşam
19:35
Yatsı
20:59

Ankara Nöbetçi Eczaneler16 Nisan Perşembe

Şube Eczanesi
Cankaya
Taşkent Eczanesi
Cankaya
A-City Eczanesi
Yenimahalle
Perihan Eczanesi
Yenimahalle
Galen Eczanesi
Mamak
Ada Eczanesi
Cankaya
Fazilet Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ankara zabıtası denetimlerini sıklaştırdı

Ankara zabıtası denetimlerini sıklaştırdı

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Minik öğrencilerden büyüklere ‘‘Evinde Kal’’ mesajı

Minik öğrencilerden büyüklere ‘‘Evinde Kal’’ mesajı

Ağzı Bantlı, Elleri Ve Ayakları Kelepçeyle Bağlı Erkek Cesedi Bulundu

Ağzı Bantlı, Elleri Ve Ayakları Kelepçeyle Bağlı Erkek Cesedi Bulundu

Kılıçdaroğlu Aktütün 5. Hudut Tabur Komutanlığı'nda

Kılıçdaroğlu Aktütün 5. Hudut Tabur Komutanlığı'nda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.