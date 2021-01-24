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Halk Et Tır’ı Salı günleri Finike’de

24.01.2021 12:47 | Son Güncelleme:
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Antalyalılarla buluşturmak üzere ilçeleri gezen Halk Et Mobil Satış Mağazasına olan ilgi her geçen gün artıyor.

Antalyalılarla buluşturmak üzere ilçeleri gezen Halk Et Mobil Satış Mağazasına olan ilgi her geçen gün artıyor. Vatandaşlardan gelen talepler üzerine Büyükşehir Belediyesi Finike ilçesini de Halk Et Tırı’nın güzergahına dahil etti. Halk Et Tırı 26 Ocak’tan itibaren iki haftada bir Salı günleri, Yeni Mahalle Pazar Yeri Kapalı Spor Salonu yanında Finikelilerle buluşacak.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ANET Mobil Halk Et Satış Mağazası, batı ilçelerinde vatandaşlarla buluşmayı sürdürüyor. Gittiği tüm ilçelerde yoğun ilgi gören Hak Et Tırı’na olan ilgi, uygulamanın başladığı 2. haftada da devam etti. Halk Et Tırı 2 Haftada 2 bin 861 vatandaşa, 6 bin 271 kilogram et ve et ürünü satışı gerçekleştirdi. İlk hafta Kemer, Elmalı, Korkuteli, Kumluca ve Demre’de vatandaşlarla buluşan Halk Et Tırı güzergahına Finike ilçesi de eklendi.
Her Pazartesi Kemer’de Pazartesi Pazarı karşısında Turizm Uygulama Oteli Yanında Kemerlilerle buluşmaya devam edecek olan Halk Et Tırı, Salı Günleri ise güzergahına Finike ilçesini dahil etti. Halk Et Tırı; 26 Ocak, 9 Şubat ve 23 Şubat Salı günleri Finike Yeni Mahalle Pazar Yeri Kapalı Spor Salonu yanında Finikelilere hizmet verecek. 2 ve 16 Şubat’ta ise Elmalı’da Belediye Meydanında hizmet vermeye devam edecek. Halk Et Mobil Satış Mağazası her Çarşamba Korkuteli Merkez Çayırlı Camii Önünde, her Perşembe Demre Pazar Yeri yanında, her Cuma da Kumluca Ahmet Yesevi Parkı İçi Cuma Pazarı yanında 10.00 -17.00 saatleri arasında hizmet verecek.

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