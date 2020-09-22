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Halk Günü 8 saat sürdü

KÜTAHYA HABERLERİ  | 22.09.2020 12:17 | Son Güncelleme

Kütahya Valiliği tarafından her ay düzenlenen ’Halk Günü Toplantısı’ Vali Ali Çelik başkanlığında, Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.Korona virüs (Covid-19) tedbirleri gözetilerek yapılan toplantıda vatandaşlar toplantı salonuna tek tek alındı.Vali Çelik, vatandaşların istek, talep, öneri ve şikayetlerini birebir dinledi, not aldı.

Kütahya Valiliği tarafından her ay düzenlenen ’Halk Günü Toplantısı’ Vali Ali Çelik başkanlığında, Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
Korona virüs (Covid-19) tedbirleri gözetilerek yapılan toplantıda vatandaşlar toplantı salonuna tek tek alındı.
Vali Çelik, vatandaşların istek, talep, öneri ve şikayetlerini birebir dinledi, not aldı. Konuların çözümü için ilgili kurum müdürlerine talimat veren ve gereğinin yapılmasını isteyen Vali Çelik, kendisine iletilen talep ve önerilerin takipçisi olacağını söyledi.
60 vatandaşın Vali Çelik’le görüştüğü, 8 saat süren Halk Günü Toplantısı’na Belediye Başkan Vekili İlyas Bahar ile ilgili kurum müdürleri katıldı.

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