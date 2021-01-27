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Halk Kart kullanıcısı 12 bin 222 kişiye ulaştı, ödemeler hesaplara yattı

27.01.2021 12:44 | Son Güncelleme:
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Halk Kart kullanıcısı 12 bin 222 kişiye ulaştı, ödemeler hesaplara yattı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin dar gelirli vatandaşların desteklenmesi için hayata geçirdiği Halk Kart’ta hem tutar hem de kişi sayısı artırıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin dar gelirli vatandaşların desteklenmesi için hayata geçirdiği Halk Kart’ta hem tutar hem de kişi sayısı artırıldı. Ocak ayı itibariyle Halk Kart’tan yararlanan toplam 12 bin 222 kişinin hesabına 1 milyon 610 bin lira yatırıldı.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Halk Kart tutarlarının yararlanan kişinin ekonomik durumuna göre artacağının müjdesini kısa süre önce vermişti. 2021 yılının ilk ayında da Halk Kart ödemeleri artan tutarlar ile hesaplara yatırıldı. Halk Kart’ta 90 ve 160 lira olan tutarlar, bu yılbaşından itibaren 100 ve 180 liraya çıkarıldı.
Ocak ayı itibariyle Halk Kart’tan yararlananların sayısı 12 bin 222’ye ulaşırken, hesaplara yatırılan tutar da 1 milyon 610 bin 200 TL’ye yükseldi.

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