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Halk ozanı Neşet Ertaş, memleketi Kırşehir’de panel ve konserlerle anıldı

26.09.2023 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş, memleketi Kırşehir’de düzenlenen panel ve konserlerle anıldı.

Halk ozanı Neşet Ertaş, memleketi Kırşehir’de panel ve konserlerle anıldı

Kırşehir Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde moderatörlüğünü Hacı Mehmet Duranoğlu’nun yaptığı panelde konuşan Ertaş'ın yakın dostu, adına kitap yazan Bayram Bilge Tokel, sosyal medyada Ertaş hakkında yazılan ve paylaşılanların büyük çoğunluğunun asılsız olduğunu söyledi.

Tokel, Neşet Ertaş'ın 17-18. yüzyılda yaşamış, hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmayan anonim biri olmadığını, vefatının 11. yılını andıklarını, çocukları ve akrabalarının da hayatta olduğunu anlattı.

Sosyal medyada Ertaş ile ilgili paylaşılanların hepsine süzgeçten geçirerek bakmanın faydalı olacağını belirten Tokel, "Bir kitapta biri hikaye anlatıyor, kendi kafasından uyduruyor. Sonra bir gazeteci köşesinde kullanıyor. Onu da bir sosyal medya fenomeni alıyor hesabında paylaşıyor. Bu yayılıyor gerçek kayboluyor, unutuluyor, asılsız şeyler ortalığı dolduruyor." dedi.

Sanatçının oğlu Hüseyin Ertaş ise "Neşet Ertaş'ı yaşatalım, unutturmayalım" sözlerine değinerek, ortada gerçek ve değerli bir şey varsa halkın bunu bileceğini ve yaşatacağını ifade etti.

Panele katılan bir vatandaşın, Neşet Ertaş'ın hayatını anlatan sinema filmini sorması üzerine Hüseyin Ertaş şunları kaydetti:

"Babamız ömrü boyunca böyle teklifleri kabul etmedi. Biz de onun çocukları olarak o gittikten sonra onun vasiyetini satmadık. Bize de böyle teklifler geldi ama kabul etmedik. (Belgeselde) Gerçek görüntüsü ve sesi vardı. Kendisi ve dostları anlattı. Hayali olan, yalan dolu, amacı sadece sahiplerinin cebini doldurmak olan bir yapıtın faydası olmadığını o önceden görmüştü. İnsanların cebindeki parasını almak istemeyen, 'paralı konserler vermiyorum, halka açık konserler veriyorum' diyen bir insan."

Panelin ardından sanatçılar Neşet Doğan, Veli Ertaş, Köksal ve İrfan Ertaş, Harun Çulha, Taşan Kardeşler, Erkut Özkan-Muhlis Berberoğlu konser verdi.

Salonu dolduran vatandaşlar da türkülere eşlik etti.

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