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Halsiz halde bulunan karaca yavrusu koruma altına alındı

KASTAMONU HABERLERİ  | 22.06.2020 17:23 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Araç ilçesinde vatandaşların yol kenarında halsiz halde bulduğu karaca yavrusu, koruma altına alındı.Araç ilçesinde vatandaşlar tarafından yol kenarında halsiz halde yatan karaca yavrusu olduğu fark edildi.

Kastamonu’nun Araç ilçesinde vatandaşların yol kenarında halsiz halde bulduğu karaca yavrusu, koruma altına alındı.
Araç ilçesinde vatandaşlar tarafından yol kenarında halsiz halde yatan karaca yavrusu olduğu fark edildi. Bunun üzerine araçlarını durdurarak yavru karacayı kontrol eden vatandaşlar, karaca yavrusunun halsiz kaldığı ve hasta olduğunu fark etti. Bunun üzerine vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğüne bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen görevliler, yavruyu yırtıcı hayvanlardan korumak için koruma altına aldı. Yavru karaca, tedavisinin ardından tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

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