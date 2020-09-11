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Haluk Levent Neslican için konser verecek

BALIKESİR HABERLERİ  | 11.09.2020 14:59 | Son Güncelleme

Kanser ile mücadele ederken 2019 yılında vefat eden Neslican Tay için yapılacak anıt mezarda Marmara mermeri kullanılacak.

Haluk Levent Neslican için konser verecek

Kanser ile mücadele ederken 2019 yılında vefat eden Neslican Tay için yapılacak anıt mezarda Marmara mermeri kullanılacak. Şarkıcı Haluk Levent, kanserden hayatını kaybeden Neslican’ın mezarının yapılması için konser verecek.
Henüz 21 yaşında olmasına rağmen 3 kez kanseri yenerek herkesin içindeki başarma duygusunu harekete geçiren Neslican Tay, son kez kansere yakalandığında da ’Bu hayatta kalmayı çok istiyorum ve ben kazanacağım’ diyerek kanserle var gücüyle mücadele edeceğini söylemişti. Ancak, Neslican’dan bu kez acı haber gelmiş ve geçtiğimiz 2019 yılı Eylül ayında hayatını kaybetmişti.
Kanserle verdiği güçlü mücadele ile tanınan Neslican’ın ölümünün ardından sanatçı Haluk Levent’in Bandırma konserini iptal edemediğini ve bu konserin geliriyle bir anıt mezar yaptıracağını açıklamasının ardından devreye Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy girdi. Marmara Belediye Başkanı Aksoy, yaptığı açıklamada, “Vefatından büyük üzüntü duyduğumuz kanserle mücadelesinde tüm Türkiye’ye örnek olan Neslican kızımızın anıt mezar yapımını Marmara mermeri kullanılarak yapmak istediğimizi sanatçımıza ilettik. Anıt mezar yapım işinde gönüllü olan heykeltıraş Hakan-Özlem Şengönül ile birlikte, Haluk Levent ile yaptığımız görüşmeler neticesinde çalışmalara başladık. Neslican kızımızın dik duruşuyla kararlılıkla yürüttüğü bu güçlü mücadelenin sol ayağını kaybeden bir güvercin sayesinde olduğunu belirten yazılarına istinaden anıt mezarda sembol olarak bir güvercin kullanılmasına karar verilerek çalışmaların devam ettirildiğini söyledi."
Başkan Aksoy açıklamasının devamında, “Ölüm yıldönümü 20 Eylül’de memleketi Rize’de bulunan aile kabristanlığında yerini alacak olan bu anıt mezarın, kanser hastalığı ile mücadele eden hastalarımıza, Neslican’ın güçlü duruşuyla, güzel gülüşüyle verdiği mücadeleyi hatırlatarak örnek olmasını temenni ediyorum” dedi.

Haluk Levent Neslican için konser verecek

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