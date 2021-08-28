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Haluk Levent Türkiye'den ayrılma kararı aldı

28.08.2021 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcılığının yanı sıra son yıllarda kurucusu olduğu yardım derneği AHBAP’la gündemden düşmeyen Haluk Levent, Twitter hesabından paylaştığı bir haberle sevenlerini üzdü. Gelecek yılın 26 Kasım tarihinden itibaren yurt dışına yerleşeceğini açıklayan ünlü şarkıcı, AHBAP'taki görevini ise başkasına devredeceğini açıkladı. Ülkeden ayrılma sebebi olarak ise "Artık müzik yapmak ve kendime zaman ayırmak istiyorum" dedi.

Haluk Levent Türkiye'den ayrılma kararı aldı

Toplumsal olaylara karşı duyarlılığıyla Türkiye'nin sevgisini kazanan ve kurucusu olduğu AHBAP derneği ile ihtiyaç sahiplerine yardımlarda bulunan Haluk Levent, Twitter'dan yaptığı paylaşımla sevenlerine üzücü bir haber vererek yurt dışına yerleşeceğini açıkladı.

"ARTIK MÜZİK YAPMAK VE KENDİME ZAMAN AYIRMAK İSTİYORUM"

Gelecek yılın 26 Kasım gününden itibaren yurt dışına yerleşeceğini söyleyen Haluk Levent, artık müzik yapmak ve kendisine zaman ayırmak istediğini belirtti. Ünlü şarkıcı ayrıca kurucusu olduğu AHBAP'taki üyeliğinin devam edeceğini ancak görevini başka birine teslim edeceğini de açıkladı.

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"1,5 YIL DAHA KATLANACAKSINIZ BANA"

Haluk Levent, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Gelecek yılın 26 Kasım günü görevi yeni arkadaşlarımızdan birisine devredip yurtdışına yerleşiyorum. AHBAP üyeliğim devam edecek. AHBAP'ta 6 yıl dolmuş olacak. Artık müzik yapmak ve kendime zaman ayırmak istiyorum. Yani 1,5 yıl daha katlanacaksınız bana"

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Haluk Levent
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