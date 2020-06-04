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Hamamyolu eski canlılığına geri kavuşuyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 04.06.2020 10:51 | Son Güncelleme

Eskişehir’in Hamamyolu bölgesi yaklaşık iki buçuk ay aradan sonra tekrar eski günlerinin canlılığına kavuşmaya başladı.Eskişehir Hamamyolu parkı Korona virüs (COVİT 19) salgını nedeniyle uzun süredir sessizliğe bürünmüştü.

Eskişehir’in Hamamyolu bölgesi yaklaşık iki buçuk ay aradan sonra tekrar eski günlerinin canlılığına kavuşmaya başladı.
Eskişehir Hamamyolu parkı Korona virüs (COVİT 19) salgını nedeniyle uzun süredir sessizliğe bürünmüştü. Haftalarca bomboş kalan, yüzlerce esnafın işyerlerini kapattığı kentin en yoğun kalabalıklarının gözlendiği bölge yeni dönemde eski canlılığına kavuşmaya başladı. Trafiğe kapalı olan ve bir süre önce yeni düzenlemeler ile çehresi değişen bölge, havaların da ısınması ile birlikte hareketlendi. Kısıtlamaların kalkmasından sonra eski günlerindeki canlılığına geri kavuşmaya başlayan bölgede vatandaşların çoğunluğu maske ve sosyal mesafe kurallarına uyduğu gözlenirken, sık sık istisnalara da rastlanıyor.
Eskişehir’in en güzel bölgelerinden olan Hamamyolu bölgesi yeşilliği, açık çay bahçeleri ve çocuk eğlence mekânları ile ailelerin en çok tercih eden bir parktır.

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Tepebasi
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