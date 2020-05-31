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Hamamyolu’ndaki kafeler 2 Haziran’da açılacak

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 31.05.2020 16:25 | Son Güncelleme

Odunpazarı Belediyesi tarafından temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yapılan kafeler, 2 Haziran’dan itibaren 08.00-22.00 saatleri arasında hizmet verecek.Odunpazarı Belediyesi, Hamamyolu Caddesi’nde Eskişehirlilerin gözdesi haline gelen kafeleri havaların soğuması ve kış sezonunun gelmesi ile kullanıma kapatmıştı.

Odunpazarı Belediyesi tarafından temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yapılan kafeler, 2 Haziran’dan itibaren 08.00-22.00 saatleri arasında hizmet verecek.
Odunpazarı Belediyesi, Hamamyolu Caddesi’nde Eskişehirlilerin gözdesi haline gelen kafeleri havaların soğuması ve kış sezonunun gelmesi ile kullanıma kapatmıştı. Korona virüs tedbirleri kapsamında açılışı ertelenen Çocuk Kafe, Dondurma Büfe, Tost Büfe, Türk Kahveleri, Dünya Çayları ve Dünya Kahveleri, 2 Haziran Salı gününden itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacak. Saat 08.00 ile 22.00 arasında hizmet verecek olan kafeler, Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından dezenfekte edildi. Detaylı bir temizlik çalışmasının da yapıldığı kafelerde masa ve sandalyeler sosyal mesafe kuralına göre yerleştirilirken, yetkililer 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altı vatandaşların tedbir kararları kaldırılıncaya kadar kafelere alınmayacağına dikkat çekti. Kafelerde kullanılan bardak, kaşık vb. materyallerin geçmişte olduğu gibi özel makinelerde dezenfeksiyon içeren deterjanlar ile yıkanacağına dikkat çeken yetkililer, çalışanların ise dezenfeksiyon kurallarına uygun giyineceğini belirtti. Kafelerin gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra 2 Haziran Salı Günü yeniden hizmet vermeye başlayacağını açıklayan yetkililer, ayrıca Anadolu Hastanesi ve Cumhuriyet Parkı’nda bulunan kafelerin de 2 Haziran Salı Günü hizmete açılacağını kaydetti.

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