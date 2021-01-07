Hamidiye-Siyretiye arası bağlantı yolunda terasman çalışması yapılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Hamidiye-Siyretiye arası bağlantı yolunda yol düzenleme terasman çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, Gölcük Kanpara-Ümmiye köyleri bağlantı yolundaki beton yol kenarına dolgu çalışması yapıldı.

Büyükşehir, tüm ilçelerde olduğu gibi Gölcük ilçesinde de yol iyileştirme ve üstyapı çalışmaları yapıyor. 2.5 kilometrelik Gölcük Hamidiye-Siyretiye arası bağlantı yolunda yol düzenleme terasman çalışması yapan ekipler, Kanpara-Ümmiye köyleri arası bağlantı yoluna da dolgu çalışması yaptı.

Gölcük Kanpara- Ümmiye köyleri bağlantı yoluna 750 metrelik beton yol yapan belediye ekipleri, yol kenarını toprak dolgu ile doldurdu. Yapılan dolgu çalışmasıyla yolun altına yağmur sularının girmesi ve araçların kazayla yol kenarı boşluğa düşmesi engellendi.



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