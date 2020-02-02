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Hamile kadının yardımına belediye ekipleri yetişti

VAN HABERLERİ  | 02.02.2020 12:58 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Bahçesaray ilçesinde yolu kardan dolayı kapanarak mahsur kalan hamile kadının imdadına yetişti.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Bahçesaray ilçesinde yolu kardan dolayı kapanarak mahsur kalan hamile kadının imdadına yetişti. Ekipler, 7 saatlik çalışma sonucunda hamile kadının hastaneye ulaştırılmasını sağladı.
Van Büyükşehir Belediyesinin kent merkezi ve 13 ilçede karla mücadelesi devam ediyor. Bahçesaray ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Yaylakonak Mahallesi’nde yaşayan 32 yaşındaki Süheyla Ateş’in gece saat 23.00 sıralarında doğum sancıları başladı. Kar yağışından ötürü yolları kapalı olan Ateş’in yakınları karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. Alınan yardım çağrısından sonra harekete geçen Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, beraberinde 112 sağlık ekipleriyle doğum hastasına ulaşmak için çalışma başlattı. Devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan mahalle yolu uzun uğraşlar sonucunda 7 saatlik bir çalışmayla açılarak hastaya ulaşım sağlandı. Burada hastayı alan ekipler, yolda ambulansa teslim etti. Hasta önce Bahçesaray Devlet Hastanesine ardından da Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanede bir erkek çocuk dünyaya getiren Süheyla Ateş, ekiplere teşekkür etti.

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