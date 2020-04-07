Hamilelere ‘korona’ uyarısı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr Lale Çetin, gebelerin korona virüsü (Kovid-19) salgınına karşı daha tedbirli davranması gerektiğini söyledi. Medicana Samsun Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünden Opr. Dr Lale Çetin, hamilelerin korona virüsüne karşı alması gereken önlemler hakkında bilgi verdi. Lale Çetin, “Gebelikte bağışıklık sisteminde oluşan değişiklikler gebeyi virüs enfeksiyonlarına karşı daha yatkın hale getirebilir. Ayrıca influenza dediğimiz basit grip enfeksiyonu bile gebelerde daha ağır seyreder. Yeni tip korona virüs enfeksiyonu dünyada ilk kez görüldüğü için eldeki veriler çok kısıtlıdır. Bu nedenle gebeler korona virüs salgınına karşı daha tedbirli davranmalıdır” dedi. Gebelikte korona virüsüne karşı alınacak tedbirlere değinen Çetin, “Gebelerde alınacak tedbirler toplumun diğer bireylerinin alması gereken tedbirlerle aynıdır. Eller su ve sabunla 20 saniye süresince sık sık yıkanmalıdır. Sosyal mesafe mutlaka korunmalıdır. Gebeler mümkün olduğunca dışarı çıkmamalı, eve ziyaretçi kabul edilmemelidir. Evden çıkıldığında ise mutlaka koruyucu maske takılmalı, kalabalık ortama girilmemeli, diğer kişilerle arada en az 1 metre sosyal mesafe bırakılmalıdır. Günlük en az 8 saatlik uyumalı, dengeli ve sağlıklı beslenilmelidir” diye konuştu.

Hastalığın belirtilerini ve bu belirtiler varsa ne yapılması gerektiğini açıklayan Lale Çetin, “Hafif veya orta şiddette nezle ve grip benzeri bulgular olabilir. Sadece bu bulgular varsa 14 gün süreyle evde izole kalıp, dışarı çıkılmamalıdır. Eğer yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı, kas ağrısı gibi bulgular varsa koruyucu maske takılarak hastaneye başvurulmalıdır. İlgili bölüm muayenesi sonucu korona virüsü enfeksiyonu şüphesi varsa korona virüsü testi yapılıp, hekim gerekli görürse düşük doz bilgisayarlı tomografi çekilebilir. Düşük doz tomografinin bebeğe bir zararı yoktur. Sonuca göre tedavi planlanmaktadır” şeklinde konuştu. Korona virüsünün bebeğe bulaşıp bulaşması konusunda yeterli veri olmadığını belirten Çetin, “Bu konuda maalesef yeterli veri yoktur. Gebeliğin erken döneminde geçirilen korona virüsünün bebeğin organ gelişimini nasıl etkilediği bilinmemektedir. Gebeliğin geç dönemindeyse bebeğe geçtiğine dair henüz kanıt yoktur. Dolayısıyla gebeler bu enfeksiyona yakalanmamak için tedbirlere dikkatle uymalıdır” sözlerini kullandı.