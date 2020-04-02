Hamit Altıntop'tan dayanışma mesajı

Sosyal medya hesaplarından, "Bir olmak, birlikte olmak, güçlü olmaktır" başlıklı bir kitap sayfasından alıntı yapan Hamit Altıntop, aynı sayfada yer alan Al-i İmran Suresi, 103'üncü Ayet'ten birlik ve beraberlik tefsirini takipçileriyle paylaştı.
(DHA)
İl hakemi ve eşi karantinaya alındı
Flaş açıklama! İşte Rüştü Reçber'in son durumu
'Hastalığımın koronavirüs gibi semptomları vardı'
Vedat Muriqi İtalya'yı istiyor
G.Saray'da ayrılık! Yıldız isim gidiyor
Obi Mikel'in yeni takımı belli oldu
'Türkiye Kupası'nı kazanacağız'
Paulo Dybala: Ronaldo'ya ondan nefret ettiğimizi söyledim
Onyekuru'dan Fenerbahçe itirafı!
UEFA'dan flaş karar! Bütün karşılaşmalar iptal edildi
Çebi: Sağlık spordan önce gelir
Badou Ndiaye ameliyat oldu
'UEFA VE FIFA'nın tavsiyeleri çok önemli'
Mircea Lucescu'dan Beşiktaş sözleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum