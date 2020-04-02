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Hamit Altıntop'tan dayanışma mesajı

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 02.04.2020 15:57 | Son Güncelleme

Eski milli futbolcu ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, COVID-19 salgını nedeniyle gelinen süreçle ilgili olarak, sosyal medya hesabından birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Hamit Altıntop'tan dayanışma mesajı

Sosyal medya hesaplarından, "Bir olmak, birlikte olmak, güçlü olmaktır" başlıklı bir kitap sayfasından alıntı yapan Hamit Altıntop, aynı sayfada yer alan Al-i İmran Suresi, 103'üncü Ayet'ten birlik ve beraberlik tefsirini takipçileriyle paylaştı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
hamit altıntop tff koronavirüs

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