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Hamit Altıntop'tan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi çıkışı! "Doğru tercih değil"

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
18.02.2025 12:23
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Galatasaray'ın Çaykur Rizespor deplasmanındaki galibiyetini değerlendiren eski milli futbolcu Hamit Altıntop, derbiyle ilgili de yorumda bulundu. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin atmosferinin farklı olduğunu ifade eden Hamit Altıntop, maç günü tarihini eleştirdi.

Hamit Altıntop'tan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi çıkışı! "Doğru tercih değil"

Osimhen'in golleriyle Galatasaray'ın 2-1 galip geldiği Çaykur Rizespor maçını HT Spor'da değerlendiren Hamit Altıntop, derbi konusuna da değindi. Rizespor galibiyetiyle AZ Alkmaar maçı şokunun az da olsa unutulacağını ve Avrupa'da kaybedilecek bir şey kalmadığını söyledi.

"YENİLİRSE HÜSRAN OLMAZ"

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Altıntop, "Aslında bu da bir avantaj. Beklenmedik bir şey olma ihtimali var mı? Evet kesinlikle var. O da olursa Galatasaray, camiasıyla büyük bir havaya girecektir ama yenilirse de çok büyük bir hüsran olacağını sanmıyorum." dedi.

"PAZARTESİ YANLIŞ TERCİH"

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin pazartesi günü oynanmasına tepki gösteren Hamit Altıntop, "Derbide oynamış, atmosferi yaşamış biri olarak söyleyebilirim ki derbi başka bir şey. Orada 48 saat sonra da oynarsınız. Onun için pazartesi gününe alınmasını ben doğru bulmuyorum. Tabii ki iki kulüp de istediyse problem yok. Ama hafta sonu olsa ailenle ve arkadaşlarınla birlikte izlersin." ifadelerini kullandı.

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Derbi Hamit Altıntop fenerbahçe galatasaray
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