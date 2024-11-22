Hamit Altıntop'tan Macaristan eşleşmesi için kritik uyarı: ''Bu olay Türkiye'yi yanıltmasın!''

Karadağ mağlubiyetiyle birlikte Uluslar A Ligi'ne direkt katılmak için Uluslar Ligi play-off turunda rakibi Macaristan oldu. Bu zorlu mücadele öncesi Hamit Altıntop, Türkiye'nin tur şansını HT Spor'a değerlendirdi.

''ZOR BİR KURA''

Açıklamalarda bulunan eski TFF milli takımlar sorumlusu Hamit Altıntop, "Hayırlı olsun, zor bir kura. İskoçya, Galler'in; Sırbistan da Karadağ'ın bir numara daha büyük takımları.'' şeklinde konuştu.

''YÜZDE 50'YE 50!''

Kura şansını değerlendiren Altıntop, ''İlk maçın içeride olması öz güven anlamında iyi olabilir, iyi bir sonuçla oraya gitmemiz bizim elimizi güçlendirecektir. Genel manada zor olacaktır. Bizim futbol anlayışımızla şanslar yüzde 50'ye 50 diyebiliriz. Macaristan zor grupta 3. oldu, bu yanıltmasın. Almanya ve Hollanda'ya karşı iyi maçlar da oynadılar. Macaristan'da bir dostluk maçı oynamıştık, herhalde kaybettik o maçı. Bizim açımızdan zordu." dedi.

''GALLER'İ YENİP BİLETİ CEBİMİZE KOYMALIYDIK''

Karadağ'ya boyun eğilmemesi gerektiğini ifade eden Altıntop, ''Karadağ maçını çok abartmaya gerek yok, harbiden çok zor şartlarda oynanan bir maçtı. O sahada maç oynanmaması gerekirdi. Tabii ki hocanın tercihleri her zaman eleştirilebilir. Oyun tarzı o gün biraz daha fiziki olabilirdi. Benim şahsi fikrim Kayseri'de Galler'i yenip A Ligi biletini cebimize koymalıydık ama olmadı. Onu da şuna bağlıyorum; dönem dönem düşüşler olacaktır. Bu takım daha sürecin içinde. İnsanların eleştirirken biraz daha hassas olmasını rica ediyorum. Bu takım tarih yazacaktır. Ana hedefimiz 2032'de kendi ülkemizde Avrupa Şampiyonası'nı kazanmak.'' ifadelerini kullandı.