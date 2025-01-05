Hammadde nedir? Farklı endüstrilerde kullanılan hammaddeler nelerdir?

Endüstri alanında çeşitli ürünler ya da yapılar üretilir. Bu üretimler esnasında çeşitli bileşenler bir araya gelir ve ürünleri ya da yapıları oluşturur. El sanatlarından yüksek teknoloji alanına dek birçok insan etkinliğine endüstri ya da sanayi ifadeleri ile tanımlar yapılabilir. Spor eşyalarından otomobillere birçok ürünün üretimi de endüstri yolu ile gerçekleştirilir.
Endüstri alanında bir ürünün ya da yapının oluşturulmasında kullanılan bileşenler işlenir. İşlenmeden önceki halleri de hammadde olarak ifade edilir. Hammadde ifadesi çoğu zaman doğal yollarla doğadan elde edilen ve henüz işlenmemiş olan ya da çok az işlem görmüş olan maddeleri ifade etmek için kullanılan bir kelimedir. Örnek olarak ham petrol ve demir cevheri ya da kereste gösterilebilir.
Hammaddelerin sonsuz olmadığı kabul edilir. Kendilerini yenilemeleri ya da yenileyememeleri onların 2 ayrı başlık altında incelenmesine neden olur. Eğer bir hammaddenin kendini yenileme yetisi yoksa ve bu sınıftaysa doğadan elde edilmişler demektir. Fosfatlar, altın bakır, uranyum, demir gibi madenler ya da petrol, doğalgaz, kömür gibi fosil yakıtlar bu başlık altında sınıflandırılır. Tüm bunlar belli bir zaman dilimi içinde yeryüzünde kendi kendilerine oluşmuş olan hammaddelerdir. Bittikleri zaman yeniden oluşabilmeleri uzun zaman alır. Bu nedenle de son derece önemlidirler.
Devamlılıklarının sağlanabilmesi farklı etkenlere ve nedenlere bağlı olan hammaddeler de vardır. Örnek olarak temiz bir çevre ihtiyacı duyan hammaddeler gösterilebilir. Keten, Hindistan cevizi, deri bu sınıfta incelenebilir. Bir ülke ekonomisinde hammadde kaynaklarına sahip olmak ve ya bu kaynaklara çok yakın bir mesafede bulunmak çok önemlidir. Petrol yataklarının üzerinde kurulmuş olan ülkeler, çeşitliliği fazla olan bitki örtülerinin yer aldığı ekvatoral kuşak ülkeler bu hammaddeleri pazarlar ve bu sayede ekonomilerini canlı tutarlar.
Farklı sanayi tiplerinde farklı hammaddeler kullanılır. Buna göre çeşitli endüstriler ve ihtiyaç duydukları hammaddelerden bazıları şunlardır:
Gıda endüstrisinde;
Tekstil endüstrisinde;
Otomotiv endüstrisinde;
İnşaat endüstrisi;
Kimya endüstrisinde;