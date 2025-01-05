Hammadde nedir? Farklı endüstrilerde kullanılan hammaddeler nelerdir?

Endüstri alanında çeşitli ürünler ya da yapılar üretilir. Bu üretimler esnasında çeşitli bileşenler bir araya gelir ve ürünleri ya da yapıları oluşturur. El sanatlarından yüksek teknoloji alanına dek birçok insan etkinliğine endüstri ya da sanayi ifadeleri ile tanımlar yapılabilir. Spor eşyalarından otomobillere birçok ürünün üretimi de endüstri yolu ile gerçekleştirilir.

Hammadde nedir?

Endüstri alanında bir ürünün ya da yapının oluşturulmasında kullanılan bileşenler işlenir. İşlenmeden önceki halleri de hammadde olarak ifade edilir. Hammadde ifadesi çoğu zaman doğal yollarla doğadan elde edilen ve henüz işlenmemiş olan ya da çok az işlem görmüş olan maddeleri ifade etmek için kullanılan bir kelimedir. Örnek olarak ham petrol ve demir cevheri ya da kereste gösterilebilir.

Hammaddelerin sonsuz olmadığı kabul edilir. Kendilerini yenilemeleri ya da yenileyememeleri onların 2 ayrı başlık altında incelenmesine neden olur. Eğer bir hammaddenin kendini yenileme yetisi yoksa ve bu sınıftaysa doğadan elde edilmişler demektir. Fosfatlar, altın bakır, uranyum, demir gibi madenler ya da petrol, doğalgaz, kömür gibi fosil yakıtlar bu başlık altında sınıflandırılır. Tüm bunlar belli bir zaman dilimi içinde yeryüzünde kendi kendilerine oluşmuş olan hammaddelerdir. Bittikleri zaman yeniden oluşabilmeleri uzun zaman alır. Bu nedenle de son derece önemlidirler.

Devamlılıklarının sağlanabilmesi farklı etkenlere ve nedenlere bağlı olan hammaddeler de vardır. Örnek olarak temiz bir çevre ihtiyacı duyan hammaddeler gösterilebilir. Keten, Hindistan cevizi, deri bu sınıfta incelenebilir. Bir ülke ekonomisinde hammadde kaynaklarına sahip olmak ve ya bu kaynaklara çok yakın bir mesafede bulunmak çok önemlidir. Petrol yataklarının üzerinde kurulmuş olan ülkeler, çeşitliliği fazla olan bitki örtülerinin yer aldığı ekvatoral kuşak ülkeler bu hammaddeleri pazarlar ve bu sayede ekonomilerini canlı tutarlar.

Farklı endüstrilerde kullanılan hammaddeler nelerdir?

Farklı sanayi tiplerinde farklı hammaddeler kullanılır. Buna göre çeşitli endüstriler ve ihtiyaç duydukları hammaddelerden bazıları şunlardır:

Gıda endüstrisinde;

Mısır, arma, buğday gibi tahıl hammaddeler, makarna, ekmek ya da unlu ürünlerin yapımlarında kullanılır.

Süt, peynir, yoğurt üretiminde süt ürünleri hammadde olarak kullanılır.

Et ve et ürünlerinden tavuk, koyun, sığır gibi hayvan ürünleri sosisten jambona çeşitli ürünlerin üretiminde kullanılır.

Sebzeler ve meyveler, konserve, dondurulmuş gıdalar ya da hazır yemeklerin üretimlerinde hammadde olarak kullanılır.

Tekstil endüstrisinde;

Pamuk, en temel tekstil endüstrisi hammaddesidir. Giysiden halıya çeşitli ürünlerin üretiminde kullanılır.

Yün, başlıca olarak halı ve kışlık giyimlerin üretimlerinde kullanılır.

İpek, daha çok lüks giyim ürünlerinin ve kumaşların üretiminde yer alır.

Otomotiv endüstrisinde;

Demir ve çelik, otomobillerin ve diğer taşıma araçlarının motor gibi yapısal parçalarının üretiminde kullanılır.

Plastik ve kauçuk, lastikler ya da iç mekan malzemelerinde kullanılır.

Alüminyum hafif metal olarak kullanılır ve en çok araç gövdeleri ile iç parçalarını üretiminde kullanılır.

İnşaat endüstrisi;

Çimento, inşaat sektöründe özelikle de beton üretiminde gerek duyulan bir hammaddedir.

Çelik ve demir yapıların binaların iskeletlerini oluşturmak için kullanılır.

Kum ve çakış beton ve harç üretimi için kullanılan temel malzemelerdir.

Kimya endüstrisinde;