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  4. Hamsi, fiyatı ile enflasyona meydan okudu

Hamsi, fiyatı ile enflasyona meydan okudu

DÜZCE HABERLERİ  | 18.01.2020 09:47 | Son Güncelleme

Batı Karadeniz’in en önemli limanlarından Düzce’nin Akçakoca ilçesinde oldukça bol hamsi olması nedeniyle fiyatlar yarı yarıya düştü.

Batı Karadeniz’in en önemli limanlarından Düzce’nin Akçakoca ilçesinde oldukça bol hamsi olması nedeniyle fiyatlar yarı yarıya düştü. Hamside yaşanan bolluğun ve fiyatların 10 TL’ye kadar düşmesiyle vatandaşlar tezgahlara akın etti.
Hamsinin artması fiyatların düşmesine neden oldu. Balıkçı Erdinç Yılmaz, "Hamsi bolluğu nedeni ile fiyatlar 10 TL’ye kadar düştü, bu iş en çok vatandaşlara yaradı" dedi. Balık Yılmaz ayrıca ve yasal olmayan avlanmaya dikkat çekerek, "Bize Allah acıdı kul acımadı" dedi.
Balıkçılar, yaşanan şiddetli fırtınalardan sonra havaların açmasıyla beraber İstanbul Boğazı’ndan İğne Ada bölgesine kadar hamsinin bol çıktığı için fiyatların düşük olduğunu ifade etti.
Öte yandan hamsinin fiyatı 20 liradan 10 liraya kadar düşerken mezgit ve istavrit ise 10 ile 15 TL arası satılıyor.

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