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Hamza Hamzaoğlu: Medipol Başakşehir'i kutluyorum

GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ  | 26.07.2020 08:39 | Son Güncelleme

Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş’a 3-0 mağlup olan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, "Pandemiden sonra bu 8 maç nasıl oynanacak diye düşünüyorduk. Zor oldu ama iyi ki de oynandı. Hiç olmazsa kimsenin kafasında bir şey kalmadı. Şampiyon olan Medipol Başakşehir'i kutluyorum. Küme düşenlere de geçmiş olsun diyorum. İnşallah bunlardan ders çıkarıp tekrar Süper Lig'e geri dönerler" dedi.

Hamza Hamzaoğlu: Medipol Başakşehir'i kutluyorum

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 3-0 yenildikleri Beşiktaş maçından sonra açıklamalarda bulundu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Yakaladığımız pozisyonları atamadık. Çok fazla da pozisyona girdiğimizi söyleyemem. Bütün emeği geçenleri tebrik ediyorum. Pandemiden sonra bu 8 maç nasıl oynanacak diye düşünüyorduk. Zor oldu ama iyi ki de oynandı. Hiç olmazsa kimsenin kafasında bir şey kalmadı. Şampiyon olan Medipol Başakşehir'i kutluyorum. Küme düşenlere de geçmiş olsun diyorum. İnşallah bunlardan ders çıkarıp tekrar Süper Lig'e geri dönerler" ifadelerini kullandı.

"ÇOK DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE ÖNÜMÜZDE SEZONA GİRMEMİZ LAZIM"

Gençlerbirliği’ndeki geleceğiyle ilgili soruya ise başkent ekibinde kalmayı istediğini belirten Hamzaoğlu, "Yönetimle yarın görüşeceğiz. Hemen yarın sonuçlanmayabilir. Konuşmamız gereken başka şeyler var. O şartlar oluşursa tabii ki istiyorum. Tabii ki gidenler olacak ama birçoğu kalacak. Gençlerbirliği misyonu olarak altyapısından gelişen oyuncular, Süper Lig'i yeni yeni tanıyan oyuncular kalacak ama bizim çok daha iyi bir kadroya ihtiyacımız var. Çok daha güçlü bir şekilde önümüzdeki sezona girmemiz lazım. Çünkü bu sene bunu çok iyi tecrübe ettik. Allah muhafaza bu sene kötü bir sonuçla da bizim adımıza bitebilirdi. Ben oyuncularımın hepsini yine de tebrik ediyorum. Ama tabii ki mutlaka en az 7-8 iyi oyuncu almak gerekecek” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

(İHA)

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