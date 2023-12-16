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  4. Hande Erçel'in Suudi Arabistan pozlarına beğeni yağdı! Tarzının bedeli ortaya çıktı

Hande Erçel'in Suudi Arabistan pozlarına beğeni yağdı! Tarzının bedeli ortaya çıktı

16.12.2023 11:05 | Son Güncelleme:
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Son dönemin en popüler oyuncularından biri olan Hande Erçel geçtiğimiz günlerde 30. yaşı için 'The Great Gatsby (Muhteşem Gatsby)' temalı bir parti düzenlemiş ve pozlarıyla çok konuşulmuştu. Şimdilerde Soundstorm Müzik Festivali için Suudi Arabistan'a giden Erçel'in Riyad pozlarına beğeni yağdı. Festival tarzının bedeli ortaya çıktı.

FOX TV'nin Bambaşka Biri dizisinde Leyda Gediz karakteriyle izleyici karşısına çıkan Hande Erçel, dizide Burak Deniz ile başrolü paylaşıyor. Oyunculuk performansının yanında özel yaşamıyla da magazin gündeminden düşmeyen Erçel, müzik festivali için gittiği Riyad'dan pozlarıyla gündem oldu. Hande Erçel'in tarzının bedeli bakın ne kadarmış...

Hande Erçel'in Suudi Arabistan pozlarına beğeni yağdı! Tarzının bedeli ortaya çıktı

Bir yıldır iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel, Soundstorm Müzik Festivali için gittiği Suudi Arabistan'da çekilen pozlarını peş peşe paylaştı.

Hande Erçel'in Suudi Arabistan pozlarına beğeni yağdı! Tarzının bedeli ortaya çıktı

Hande Erçel'in Riyad kareleri binlerce beğeniye ulaşırken tarzının bedeli de ortaya çıktı.

Hande Erçel'in Suudi Arabistan pozlarına beğeni yağdı! Tarzının bedeli ortaya çıktı

'Wildest Fashion' adlı Instagram sayfasının paylaşımına göre; ünlü bir markanın 3 bin 890 TL değerindeki siyah, kurdeleli korsesini giyen güzel oyuncunun ceketinin ise 7 bin 700 TL olduğu öğrenildi.

Hande Erçel'in Suudi Arabistan pozlarına beğeni yağdı! Tarzının bedeli ortaya çıktı

Güzel oyuncunun pozlarını beğenenler arasında Hakan Sabancı, Pınar Altuğ, Pelin Akil, Hazal Subaşı ve İbrahim Selim gibi ünlü isimler yer aldı.

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