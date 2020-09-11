YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Hanönü AK Partide görev değişimi oldu

Hanönü AK Partide görev değişimi oldu

KASTAMONU HABERLERİ  | 11.09.2020 14:24 | Son Güncelleme

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Hanönü İlçe Kongresi yapıldı.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Hanönü İlçe Kongresi yapıldı. Mevcut Başkan Tahsin Yıldırım’ın aday olmadığı seçimlere tek liste ile giren Serdar Özkan yeni başkan seçildi.
Hanönü Belediyesi Düğün Salonu’nda düzenlenen kongre, Kovid-19 salgını sebebiyle çeşitli tedbirler alınarak gerçekleştirildi. Mevcut İlçe Başkanı Tahsin Yıldırım’ın aday olmadığı seçimlere tek liste ile giren ilçede erkek kuaförlüğü yapan ve aynı zamanda Hanönü Belediye Spor Kulübü Başkanı Serdar Özkan, oyların tamamını alarak AK Parti Hanönü İlçe Başkanlığına seçildi.
Kongrede konuşan AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, “Kutlu davamızın bu günlere gelebilmesi için partimizin kuruluşundan bu güne kadar emeği geçen, elini taşın altına koyan sandık başkanlarımızdan köy ve mahalle muhtarlarımıza, ilce yönetim kurulu üyelerimizden, ilçe başkanlarımıza kadar teşkilatımızın her kademesinde görev alan kıymetli büyüklerime kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Başta kurucu başkanımız Hacı Muzaffer Caferoğlu olmak üzere ahrete intikal eden tüm dava mensuplarımızı rahmetle ve minnetle anıyorum” diye konuştu.
Genel Kurula, Karadeniz Bölge Koordinatörü Yahya Çelik, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, Tosya önceki dönem Belediye Başkanı Kazım Şahin ve delegeler katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hemşirenin yardım çığlıklarına koştu! Sonrası dehşet... Hemşirenin yardım çığlıklarına koştu! Sonrası dehşet...
Amatör Olarak Başladığı İşte, Sosyal Medyada Satmaya Çalıştığı Ürünlerin Siparişine YetişemiyorAmatör Olarak Başladığı İşte, Sosyal Medyada Satmaya Çalıştığı Ürünlerin Siparişine Yetişemiyor
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti
Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti
Denizlispor’a 17’lik orta saha
Denizlispor’a 17’lik orta saha
Su kuyusu kazarken göçük meydana geldi
Su kuyusu kazarken göçük meydana geldi
Gevrek’ten Gürkan’a anlamlı ziyaret
Gevrek’ten Gürkan’a anlamlı ziyaret
Portekiz ile eğitim köprüsü
Portekiz ile eğitim köprüsü
Kanuni kupası cirit turnuvası
Kanuni kupası cirit turnuvası

Kastamonu Namaz Vakitleri 11 Eylül Cuma

İmsak
04:46
Sabah
06:14
Öğle
12:47
İkindi
16:20
Akşam
19:09
Yatsı
20:31

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler11 Eylül Cuma

Reyhan Eczanesi
Merkez
Ulaş Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Tuna Eczanesi
Azdavay
Yeni Sağlık Eczanesi
Bozkurt
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Kastamonu'da jandarmadan "Ağaçtan Düşme Olaylarını Önleme Projesi"
Kastamonu'da jandarmadan "Ağaçtan Düşme Olaylarını Önleme Projesi"
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.