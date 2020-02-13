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Hapis cezası ile aranan şahıs Kartepe’de yakalandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 13.02.2020 09:31 | Son Güncelleme

Hakkında 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yakalanarak cezaevine gönderildi.Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranması olan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Hapis cezası ile aranan şahıs Kartepe’de yakalandı

Hakkında 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranması olan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda “Silahla yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun” kılma suçundan 5 yıl 5 ay ağır hapis cezası ile aranan A.Ç. isimli şahsın Kartepe’de olduğu belirlendi. Tespit edilen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, A.Ç.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Basiskele
Şifa Eczanesi
Darica
Paşa Eczanesi
Izmit
Şen Eczanesi
Cayirova
Yeni Şifa Eczanesi
Gebze
Gültekin Eczanesi
Gebze
İlim Eczanesi
Izmit
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