Harabeler yıkılarak yeşil alana dönüştürülüyor

Haliliye Belediyesi, Atatürk Mahallesinde yeşil alana dönüştürmek için istimlak ettiği 2 yapının yıkımını gerçekleştirdi.

Haliliye Belediyesi daha yeşil ve yaşanabilir bir ilçe için çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda Atatürk Mahallesinde yeşil alana dönüştürülmek üzere istimlak edilen 2 yapının yıkımı gerçekleşti. Ekipler tarafından gerçekleşen yıkıma Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, mahalle muhtarları, birim amirleri ve teknik heyet katıldı.

Yıkım yerindeki incelemeler sonrası açıklamalarda bulunan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, daha yeşil bir Haliliye için çalışmaların devam ettiğini belirti. Canpolat, “Şanlıurfa ve Haliliye’deki yeşil alanların artırılması adına şuan yıkımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Burada bize destek veren başta büyükşehir belediye başkanımız, muhtarlarımız, mahalle sakinlerimize ve teknik ekibimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de bir konuşma yaparak, “İnsanlarımız diyor ki yeri beton yapmayın yeşil alan yapın, çocuklar için oyun yerleri yapın. Oturulacak yerler, ağaç gölgesi olsun deniliyor. Bunları hepsi inşallah yapılacak. Haliliye Belediyemiz ile el ele hep birlikte daha güzel bir Urfa için yolumuza devam ediyoruz” ifadelerini kulandı.

Atatürk Mahalle Muhtarı Mahmut Karataş da Haliliye Belediyesinin mahallelerindeki yaptığı çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve ekibine teşekkür etti.

Öte yandan Süleymaniye Mahallesinde de Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Haliliye Belediyesi işbirliği ile yeşil alana dönüştürülecek 3 yapının yıkımına başlandı.

