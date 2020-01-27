YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Harabeler yıkılarak yeşil alana dönüştürülüyor

Harabeler yıkılarak yeşil alana dönüştürülüyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 27.01.2020 16:53 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi, Atatürk Mahallesinde yeşil alana dönüştürmek için istimlak ettiği 2 yapının yıkımını gerçekleştirdi.Haliliye Belediyesi daha yeşil ve yaşanabilir bir ilçe için çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Haliliye Belediyesi, Atatürk Mahallesinde yeşil alana dönüştürmek için istimlak ettiği 2 yapının yıkımını gerçekleştirdi.
Haliliye Belediyesi daha yeşil ve yaşanabilir bir ilçe için çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda Atatürk Mahallesinde yeşil alana dönüştürülmek üzere istimlak edilen 2 yapının yıkımı gerçekleşti. Ekipler tarafından gerçekleşen yıkıma Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, mahalle muhtarları, birim amirleri ve teknik heyet katıldı.
Yıkım yerindeki incelemeler sonrası açıklamalarda bulunan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, daha yeşil bir Haliliye için çalışmaların devam ettiğini belirti. Canpolat, “Şanlıurfa ve Haliliye’deki yeşil alanların artırılması adına şuan yıkımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Burada bize destek veren başta büyükşehir belediye başkanımız, muhtarlarımız, mahalle sakinlerimize ve teknik ekibimize teşekkür ediyoruz” dedi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de bir konuşma yaparak, “İnsanlarımız diyor ki yeri beton yapmayın yeşil alan yapın, çocuklar için oyun yerleri yapın. Oturulacak yerler, ağaç gölgesi olsun deniliyor. Bunları hepsi inşallah yapılacak. Haliliye Belediyemiz ile el ele hep birlikte daha güzel bir Urfa için yolumuza devam ediyoruz” ifadelerini kulandı.
Atatürk Mahalle Muhtarı Mahmut Karataş da Haliliye Belediyesinin mahallelerindeki yaptığı çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve ekibine teşekkür etti.
Öte yandan Süleymaniye Mahallesinde de Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Haliliye Belediyesi işbirliği ile yeşil alana dönüştürülecek 3 yapının yıkımına başlandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
Karaköprüde yeni bir cami için temel atma törenine gerçekleştiKaraköprüde yeni bir cami için temel atma törenine gerçekleşti
Toprak verimli kullanılacak ekonomiye katkı sunulacakToprak verimli kullanılacak ekonomiye katkı sunulacak
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Film izler gibi intihar girişimini seyrettiler

Film izler gibi intihar girişimini seyrettiler

Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Çavdarhisarspor şampiyonluk kupasını aldı

Çavdarhisarspor şampiyonluk kupasını aldı

Milletvekili Sazak’a ‘katil misina ağlarla’ ilgili 40 sayfalık rapor ve fotoğraf sundu

Milletvekili Sazak’a ‘katil misina ağlarla’ ilgili 40 sayfalık rapor ve fotoğraf sundu

Prof. Dr. Duygu Perçin Renders: "Kütahya için Korona virüs enfeksiyonu tehdidi bulunmuyor"

Prof. Dr. Duygu Perçin Renders: "Kütahya için Korona virüs enfeksiyonu tehdidi bulunmuyor"

Kütahya’da 36 litre kaçak içki ele geçirildi

Kütahya’da 36 litre kaçak içki ele geçirildi

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 27 Ocak Pazartesi

İmsak
06:02
Sabah
07:25
Öğle
12:42
İkindi
15:26
Akşam
17:50
Yatsı
19:08

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Pazartesi

Açanal Eczanesi
Merkez
Bilgin Eczanesi
Merkez
Burcu Eczanesi
Merkez
Dartar Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Paydaş Eczanesi
Akcakale
Tuğba Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Yalçınkaya’dan yeni yıl mesajı

Başkan Yalçınkaya’dan yeni yıl mesajı

FETÖ'nün "adalet yapılanması"na Şanlıurfa merkezli operasyon: 14 gözaltı

FETÖ'nün "adalet yapılanması"na Şanlıurfa merkezli operasyon: 14 gözaltı

Viranşehir’de iletişim seminerleri başladı

Viranşehir’de iletişim seminerleri başladı

Urfa erkeğinin özellikleri

Urfa erkeğinin özellikleri

Urfa'da Karakeçili serbest bırakıldı

Urfa'da Karakeçili serbest bırakıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.