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Harçlıklarını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı

KARABÜK HABERLERİ  | 28.04.2020 21:11 | Son Güncelleme

Karabük’ün Eflani ilçesinde ilkokul öğrencisi Zeynep Gül Gelik, harçlıklarını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı.Eflani Kaymakamı Burak Öz tarafından yapılan ziyaretler esnasında Eflani Atatürk İlkokulu 4.

Harçlıklarını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı

Karabük’ün Eflani ilçesinde ilkokul öğrencisi Zeynep Gül Gelik, harçlıklarını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı.
Eflani Kaymakamı Burak Öz tarafından yapılan ziyaretler esnasında Eflani Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Zeynep Gül Gelik biriktirdiği harçlıklarını korona virüs Covid-19) ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışlamak üzere Kaymakam Öz’e teslim etti.
Kaymakam Öz, duyarlılığından dolayı Gelik’e teşekkür etti.

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Bulut Eczanesi
Merkez
Uygar Eczanesi
Besbinevler
Bağlar Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
Yeni Zümrüt Eczanesi
Yenice
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