SPOR

Harry Kewell Notts County'deki görevinden ayrıldı!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 13.11.2018 20:36 | Son Güncelleme

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Avustralyalı eski futbolcu Harry Kewell, İngiltere 3. Lig ekiplerinden Notts County'de teknik direktörlük yapıyordu. İngiliz ekibi, Kewell'a ilgili olarak flaş bir karar aldı.

İngiltere 3. Lig ekiplerinden Notts County tarafından yapılan açıklamada, sezon başında göreve getirilen 40 yaşındaki Kewell'ın, aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle görevine son verildiği belirtildi.

Sezon başında Notts County ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Kewell, takımının başında çıktığı 14 maçta yalnızca 3 galibiyet aldı. İngiltere ekibi, alınan kötü sonuçlar neticesinde küme düşme hattına geriledi.

Galatasaray'da 2008-2011 yıllarında forma giyen Harry Kewell, daha önce Watford'un genç takımı ile İngiltere ekibi Crawley Town'u çalıştırmıştı.

İşte Süper Lig'in eski yıldızlarının yeni adresleri...

Şimdi neredeler?

1 / 124

Harry Kewell - Yaş: 40 - Takımı: Notts County (Ayrıldı)

Harry Kewell - Yaş: 40 - Takımı: Notts County (Ayrıldı)
2 / 124

Ersan Adem Gülüm - Yaşı: 31 - Takımı: Whittlesea United (Avustralya)

Ersan Adem Gülüm - Yaşı: 31 - Takımı: Whittlesea United (Avustralya)
3 / 124

Vahid Halilhodzic - Yaşı: 66 - Takımı: Nantes (Fransa)

Vahid Halilhodzic - Yaşı: 66 - Takımı: Nantes (Fransa)
4 / 124

Slaven Bilic - Yaşı: 50 - Takımı: Al Ittihad (Suudi Arabistan)

Slaven Bilic - Yaşı: 50 - Takımı: Al Ittihad (Suudi Arabistan)
5 / 124

Mehmet Aurelio - Yaşı: 40 - Takımı: Cornella (İspanya)

Mehmet Aurelio - Yaşı: 40 - Takımı: Cornella (İspanya)
6 / 124

Colin Kazım Richards - Yaşı: 32 - Takımı: Lobos BUAP (Meksika)

Colin Kazım Richards - Yaşı: 32 - Takımı: Lobos BUAP (Meksika)
7 / 124

Stoch - Yaşı: 28 - Takımı: Slavia Prag (Çekya)

Stoch - Yaşı: 28 - Takımı: Slavia Prag (Çekya)
8 / 124

Bobo - Yaşı: 33 - Takımı: Alanyaspor

Bobo - Yaşı: 33 - Takımı: Alanyaspor
9 / 124

Milan Baros - Yaşı: 36 - Takımı: Banik Ostrava (Çekya)

Milan Baros - Yaşı: 36 - Takımı: Banik Ostrava (Çekya)
10 / 124

Gordon Schildenfeld - Yaşı: 33 - Takımı: Anorthosis (Kıbrıs)

Gordon Schildenfeld - Yaşı: 33 - Takımı: Anorthosis (Kıbrıs)
11 / 124

Arda Turan - Yaşı: 31 - Takımı: Başakşehir

Arda Turan - Yaşı: 31 - Takımı: Başakşehir
12 / 124

Claudio Maldonado - Yaşı: 38 - Futbolu bıraktı

Claudio Maldonado - Yaşı: 38 - Futbolu bıraktı
13 / 124

Cassio Lincoln - Yaşı: 39 - Futbolu bıraktı

Cassio Lincoln - Yaşı: 39 - Futbolu bıraktı
14 / 124

Serkan Balcı - Yaşı: 35 - Takımı: Sarıyer

Serkan Balcı - Yaşı: 35 - Takımı: Sarıyer
15 / 124

Filip Holosko - Yaş: 34 - Takımı: Slovan Bratislava (Çekya)

Filip Holosko - Yaş: 34 - Takımı: Slovan Bratislava (Çekya)
16 / 124

Henri Bienvenu - Yaşı: 30 - Takımı: Al-Orooba (Birleşik Arap Emirlikleri)

Henri Bienvenu - Yaşı: 30 - Takımı: Al-Orooba (Birleşik Arap Emirlikleri)
17 / 124

Raul Meireles - Yaşı: 35 - Futbolu bıraktı

Raul Meireles - Yaşı: 35 - Futbolu bıraktı
18 / 124

Hugo Almeida - Yaşı: 34 - Takımı: Academica (Portekiz)

Hugo Almeida - Yaşı: 34 - Takımı: Academica (Portekiz)
19 / 124

Reto Ziegler - Yaş: 32 - Takımı: FC Dallas

Reto Ziegler - Yaş: 32 - Takımı: FC Dallas
20 / 124

Morgan De Sanctis - Yaşı: 41 - Futbolu bıraktı

Morgan De Sanctis - Yaşı: 41 - Futbolu bıraktı
21 / 124

Simao Sabrosa - Yaşı: 38 - Futbolu bıraktı

Simao Sabrosa - Yaşı: 38 - Futbolu bıraktı
22 / 124

Egemen Korkmaz - Yaşı: 35 - Takımı: Erzurumspor

Egemen Korkmaz - Yaşı: 35 - Takımı: Erzurumspor
23 / 124

Wesley Sneijder - Yaş: 34 - Takımı: Al Gharafa(Katar)

Wesley Sneijder - Yaş: 34 - Takımı: Al Gharafa(Katar)
24 / 124

Can Arat - Yaşı: 34 - Takımı: Yok

Can Arat - Yaşı: 34 - Takımı: Yok
25 / 124

Didier Zokora - Yaşı: 37 - Futbolu bıraktı

Didier Zokora - Yaşı: 37 - Futbolu bıraktı
26 / 124

Jo - Yaşı: 31 - Takımı: Nagoya Grampus

Jo - Yaşı: 31 - Takımı: Nagoya Grampus
27 / 124

Piotr Brozek - Yaşı: 35 - Futbolu bıraktı / Pawel Brozek - Yaşı: 35 - Futbolu bıraktı

Piotr Brozek - Yaşı: 35 - Futbolu bıraktı / Pawel Brozek - Yaşı: 35 - Futbolu bıraktı
28 / 124

Royston Drenthe - Yaşı: 31 - Sparta Rotterdam (Hollanda)

Royston Drenthe - Yaşı: 31 - Sparta Rotterdam (Hollanda)
29 / 124

Pavel Horvath - Yaşı: 43 - Futbolu bıraktı

Pavel Horvath - Yaşı: 43 - Futbolu bıraktı
30 / 124

Florent Malouda - Yaşı: 38 - Futbolu bıraktı

Florent Malouda - Yaşı: 38 - Futbolu bıraktı
31 / 124

Ahmed Barusso - Yaşı: 33 - Futbolu bıraktı

Ahmed Barusso - Yaşı: 33 - Futbolu bıraktı
32 / 124

Erman Kılıç - Yaşı: 34 - Serik Belediyespor

Erman Kılıç - Yaşı: 34 - Serik Belediyespor
33 / 124

Blerim Dzemaili - Yaşı: 31 - Takımı: Bologna (İtalya)

Blerim Dzemaili - Yaşı: 31 - Takımı: Bologna (İtalya)
34 / 124

Majeed Waris - Yaşı: 26 - Takımı: Nantes (Fransa)

Majeed Waris - Yaşı: 26 - Takımı: Nantes (Fransa)
35 / 124

Albert Riera - Yaş: 36 - Futbolu bıraktı

Albert Riera - Yaş: 36 - Futbolu bıraktı
36 / 124

Juan Emmanuel Culio - Yaş: 35 - Takımı: CFR Cluj

Juan Emmanuel Culio - Yaş: 35 - Takımı: CFR Cluj
37 / 124

Jose Bosingwa - Yaşı: 36 - Futbolu bıraktı

Jose Bosingwa - Yaşı: 36 - Futbolu bıraktı
38 / 124

Lazar Markovic - Yaşı: 24 - Takımı: Liverpool (İngiltere)

Lazar Markovic - Yaşı: 24 - Takımı: Liverpool (İngiltere)
39 / 124

Daniel Opare - Yaşı: 27 - Takımı: Royal Antwerp (Belçika)

Daniel Opare - Yaşı: 27 - Takımı: Royal Antwerp (Belçika)
40 / 124

Diego Lugano - Yaşı: 37 - Futbolu bıraktı

Diego Lugano - Yaşı: 37 - Futbolu bıraktı
41 / 124

Marcelo Carrusca - Yaşı: 35 - Takımı: Western Sydney Wanderers (Avustralya)

Marcelo Carrusca - Yaşı: 35 - Takımı: Western Sydney Wanderers (Avustralya)
42 / 124

Jaja - Yaş: 32 - Takımı: Muangthong United (Tayland)

Jaja - Yaş: 32 - Takımı: Muangthong United (Tayland)
43 / 124

Adrian Mierzejewski - Yaşı: 31 - Takımı: Changchun Yatai (Çin)

Adrian Mierzejewski - Yaşı: 31 - Takımı: Changchun Yatai (Çin)
44 / 124

Emmanuel Emenike - Yaşı: 31 - Takımı: Yok

Emmanuel Emenike - Yaşı: 31 - Takımı: Yok
45 / 124

Kevin Constant - Yaşı: 31 - Takımı: Yok

Kevin Constant - Yaşı: 31 - Takımı: Yok
46 / 124

Alanzinho - Yaşı: 35 - Takımı: Barra da Tijuca

Alanzinho - Yaşı: 35 - Takımı: Barra da Tijuca
47 / 124

Cristian Baroni - Yaş: 35 - Takımı: Merit Alsancak Yeşilovaspor

Cristian Baroni - Yaş: 35 - Takımı: Merit Alsancak Yeşilovaspor
48 / 124

Cem Sultan - Yaşı: 27 - Takımı: Yok

Cem Sultan - Yaşı: 27 - Takımı: Yok
49 / 124

Alexandru Bourceanu - Yaşı: 33 - Takımı: Dunarea Calarasi (Romanya)

Alexandru Bourceanu - Yaşı: 33 - Takımı: Dunarea Calarasi (Romanya)
50 / 124

Sinan Bolat - Yaşı: 29 - Takımı: Royal Antwerp (Belçika)

Sinan Bolat - Yaşı: 29 - Takımı: Royal Antwerp (Belçika)
51 / 124

Engin Baytar - Yaşı: 35 - Takımı: Merit Alsancak Yeşilovaspor

Engin Baytar - Yaşı: 35 - Takımı: Merit Alsancak Yeşilovaspor
52 / 124

Felipe Melo - Yaşı: 35 - Takımı: Palmeiras

Felipe Melo - Yaşı: 35 - Takımı: Palmeiras
53 / 124

Johan Elmander - Yaş: 37 - Futbolu bıraktı

Johan Elmander - Yaş: 37 - Futbolu bıraktı
54 / 124

Cesare Prandelli - Takımı: Yok

Cesare Prandelli - Takımı: Yok
55 / 124

Lucas Ontivero - Yaşı: 23 - Takımı: Johor Darul Ta'zim II (Malezya)

Lucas Ontivero - Yaşı: 23 - Takımı: Johor Darul Ta'zim II (Malezya)
56 / 124

Sol Bamba - Yaşı: 32 - Takımı: Cardiff (İngiltere)

Sol Bamba - Yaşı: 32 - Takımı: Cardiff (İngiltere)
57 / 124

Arkadiusz Glowacki - Yaşı: 38 - Takımı: Wisla Krakow

Arkadiusz Glowacki - Yaşı: 38 - Takımı: Wisla Krakow
58 / 124

Oscar Cardozo - Yaşı: 34 - Takımı: Libertad (Paraguay)

Oscar Cardozo - Yaşı: 34 - Takımı: Libertad (Paraguay)
59 / 124

Avraam Papadopoulos - Yaşı: 33 - Takımı: Brisbane Roar (Avustralya)

Avraam Papadopoulos - Yaşı: 33 - Takımı: Brisbane Roar (Avustralya)
60 / 124

Hrvoje Cale - Yaşı: 32 - Takımı: Inter Zapresic

Hrvoje Cale - Yaşı: 32 - Takımı: Inter Zapresic
61 / 124

Essaid Belkalem - Yaşı: 28 - Takımı: Orleans Loiret (Fransa 2. Ligi)

Essaid Belkalem - Yaşı: 28 - Takımı: Orleans Loiret (Fransa 2. Ligi)
62 / 124

Juan Pablo Pino - Yaşı: 30 - Takımı: Yok

Juan Pablo Pino - Yaşı: 30 - Takımı: Yok
63 / 124

Daniel Guiza - Yaşı: 36 - Atletico Sanluqueno (İspanya 3. Lig ekibi)

Daniel Guiza - Yaşı: 36 - Atletico Sanluqueno (İspanya 3. Lig ekibi)
64 / 124

Didier Drogba - Yaş: 39 - Takımı: Phoenix Rising

Didier Drogba - Yaş: 39 - Takımı: Phoenix Rising
65 / 124

Julio Regufe Alves - Yaşı: 25 - Son Takımı: Rio Ave (Şu an kulüpsüz)

Julio Regufe Alves - Yaşı: 25 - Son Takımı: Rio Ave (Şu an kulüpsüz)
66 / 124

Jose Rodriguez - Yaşı: 22 - Takımı: Fortuna Sittard.

Jose Rodriguez - Yaşı: 22 - Takımı: Fortuna Sittard.
67 / 124

Edu - Yaşı: 34 - Takımı: Jeonbuk (Güney Kore)

Edu - Yaşı: 34 - Takımı: Jeonbuk (Güney Kore)
68 / 124

Jefferson - Yaşı: 34 - Takımı: Botafogo

Jefferson - Yaşı: 34 - Takımı: Botafogo
69 / 124

Mustafa Kocabey (Papen Mustafa) - Yaşı: 42 - Takımı: Ayvacık Belediyespor (İstanbul)

Mustafa Kocabey (Papen Mustafa) - Yaşı: 42 - Takımı: Ayvacık Belediyespor (İstanbul)
70 / 124

Dirk Kuyt - Yaş: 37 - Futbolu bıraktı

Dirk Kuyt - Yaş: 37 - Futbolu bıraktı
71 / 124

Tuncay Şanlı (Teknik Direktör) - Yaşı: 34 - Takımı: Boşta

Tuncay Şanlı (Teknik Direktör) - Yaşı: 34 - Takımı: Boşta
72 / 124

Harry Kewell - Yaşı: 38 - Crawley Town (İngiltere 4. Lig ekibi)

Harry Kewell - Yaşı: 38 - Crawley Town (İngiltere 4. Lig ekibi)
73 / 124

Teofilo Gutierrez - Yaşı: 31 - Takımı: Junior (Kolombiya)

Teofilo Gutierrez - Yaşı: 31 - Takımı: Junior (Kolombiya)
74 / 124

Robinson Zapata - Yaşı: 37 - Takımı: Club Santa Fe (Kolombiya)

Robinson Zapata - Yaşı: 37 - Takımı: Club Santa Fe (Kolombiya)
75 / 124

Mehmet Yozgatlı - Yaş: 38 - Karaköprü Belediyespor teknik direktörü (3. Lig 3. Grup)

Mehmet Yozgatlı - Yaş: 38 - Karaköprü Belediyespor teknik direktörü (3. Lig 3. Grup)
76 / 124

Gustavo Colman - Yaşı: 32 - Takımı: Rosario Central

Gustavo Colman - Yaşı: 32 - Takımı: Rosario Central
77 / 124

Alex Telles - Yaşı: 23 - Takımı: Porto (Portekiz)

Alex Telles - Yaşı: 23 - Takımı: Porto (Portekiz)
78 / 124

Ovidiu Petre - Yaşı: 34 - Son Takımı: Poli Timisoara (Bıraktı)

Ovidiu Petre - Yaşı: 34 - Son Takımı: Poli Timisoara (Bıraktı)
79 / 124

Dany Nounkeu - Yaşı 30 - Takımı: Akhisar Belediyespor

Dany Nounkeu - Yaşı 30 - Takımı: Akhisar Belediyespor
80 / 124

Bebe - Yaşı: 26 - Takımı: Rayo Vallecano (İspanya)

Bebe - Yaşı: 26 - Takımı: Rayo Vallecano (İspanya)
81 / 124

Izet Hajrovic - Yaşı: 26 - Takımı: Dinamo Zagreb

Izet Hajrovic - Yaşı: 26 - Takımı: Dinamo Zagreb
82 / 124

Dentinho - Yaşı: 27 - Takımı: Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

Dentinho - Yaşı: 27 - Takımı: Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
83 / 124

Allan McGregor - Yaşı: 34 - Takımı: Hull City (İngiltere)

Allan McGregor - Yaşı: 34 - Takımı: Hull City (İngiltere)
84 / 124

Roberto Hilbert - Yaşı: 31 - Takımı: Greuther Furth (Almanya)

Roberto Hilbert - Yaşı: 31 - Takımı: Greuther Furth (Almanya)
85 / 124

Edu Dracena - Yaşı: 35 - Takımı: Palmeiras (Brezilya)

Edu Dracena - Yaşı: 35 - Takımı: Palmeiras (Brezilya)
86 / 124

Bruno Alves - Yaşı: 34 - Takımı: Rangers (İskoçya)

Bruno Alves - Yaşı: 34 - Takımı: Rangers (İskoçya)
87 / 124

Andre Santos - Yaşı: 33 - Takımı: Figueirense

Andre Santos - Yaşı: 33 - Takımı: Figueirense
88 / 124

Necati Ateş - Yaş: 37 - İçelspor Sportif Direktörü

Necati Ateş - Yaş: 37 - İçelspor Sportif Direktörü
89 / 124

Kleberson - Yaşı: 37 - Takımı: Fort Lauderdale Strikers (ABD)

Kleberson - Yaşı: 37 - Takımı: Fort Lauderdale Strikers (ABD)
90 / 124

Demba Ba - Yaşı: 32 - Takımı: Göztepe

Demba Ba - Yaşı: 32 - Takımı: Göztepe
91 / 124

Matias Delgado - Yaşı: 35 - Futbolu bıraktı

Matias Delgado - Yaşı: 35 - Futbolu bıraktı
92 / 124

Diego Ribas - Yaşı: 31 - Takımı: Flamengo (Brezilya)

Diego Ribas - Yaşı: 31 - Takımı: Flamengo (Brezilya)
93 / 124

Dirk Kuyt - Yaşı: 37 - Futbolu bıraktı

Dirk Kuyt - Yaşı: 37 - Futbolu bıraktı
94 / 124

Elano - Santos - Yaşı: 36 - Futbolu bıraktı

Elano - Santos - Yaşı: 36 - Futbolu bıraktı
95 / 124

Federico Higuain - Yaşı: 31 - Takımı: Columbus Crew (ABD)

Federico Higuain - Yaşı: 31 - Takımı: Columbus Crew (ABD)
96 / 124

Michael Fink - Yaşı: 34 - Takımı: SV Waldhof Mannheim (Almanya)

Michael Fink - Yaşı: 34 - Takımı: SV Waldhof Mannheim (Almanya)
97 / 124

Gökhan Ünal - Yaşı: 34 - Takımı: Menemen Belediyespor

Gökhan Ünal - Yaşı: 34 - Takımı: Menemen Belediyespor
98 / 124

Tomas Zapotocny - Yaşı: 35 - Takımı: Banik Ostrava (Çek Cumhuriyeti)

Tomas Zapotocny - Yaşı: 35 - Takımı: Banik Ostrava (Çek Cumhuriyeti)
99 / 124

Goran Pandev - Yaşı: 33 - Takımı: Genoa (İtalya)

Goran Pandev - Yaşı: 33 - Takımı: Genoa (İtalya)
100 / 124

Ismael Bouzid - Yaşı: 33 - Takımı: Progres Niederkorn (Lüksemburg)

Ismael Bouzid - Yaşı: 33 - Takımı: Progres Niederkorn (Lüksemburg)
101 / 124

Giovani dos Santos - Yaşı: 27 - Takımı: Los Angeles Galaxy (ABD)

Giovani dos Santos - Yaşı: 27 - Takımı: Los Angeles Galaxy (ABD)
102 / 124

Guillermo Burdisso - Yaşı: 28 - Takımı: Club Leon FC

Guillermo Burdisso - Yaşı: 28 - Takımı: Club Leon FC
103 / 124

Abdul Kader Keita - Yaşı: 35 - Futbolu bıraktı

Abdul Kader Keita - Yaşı: 35 - Futbolu bıraktı
104 / 124

Emiliano Insua - Yaşı: 27 yaşında - Takımı: Stuttgart (Almanya)

Emiliano Insua - Yaşı: 27 yaşında - Takımı: Stuttgart (Almanya)
105 / 124

Issiar Dia - Yaşı: 29 - Takımı: Yeni Malatyaspor

Issiar Dia - Yaşı: 29 - Takımı: Yeni Malatyaspor
106 / 124

Jermaine Jones - Yaşı: 34 - Takımı: Colorado (ABD)

Jermaine Jones - Yaşı: 34 - Takımı: Colorado (ABD)
107 / 124

Michal Kadlec - Yaşı: 31 - Takımı: Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti)

Michal Kadlec - Yaşı: 31 - Takımı: Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti)
108 / 124

Mamadou Niang - Yaşı: 36 - Arles (Fransa)

Mamadou Niang - Yaşı: 36 - Arles (Fransa)
109 / 124

Manuel Fernandes - Yaşı: 30 - Takımı: Lokomotiv Moskova (Rusya)

Manuel Fernandes - Yaşı: 30 - Takımı: Lokomotiv Moskova (Rusya)
110 / 124

Mario Gomez - Yaşı: 31 - Takımı: Stuttgart

Mario Gomez - Yaşı: 31 - Takımı: Stuttgart
111 / 124

Milos Krasic - Yaşı: 31 - Takımı: Lechia Gdansk (Polonya)

Milos Krasic - Yaşı: 31 - Takımı: Lechia Gdansk (Polonya)
112 / 124

Luis Nani - Yaşı: 31 - Takımı: Lazio

Luis Nani - Yaşı: 31 - Takımı: Lazio
113 / 124

Özer Hurmacı - Yaşı: 29 - Takımı: Osmanlıspor

Özer Hurmacı - Yaşı: 29 - Takımı: Osmanlıspor
114 / 124

Pedro Franco - Yaşı: 25 - Takımı: Millonarios FC (Kolombiya)

Pedro Franco - Yaşı: 25 - Takımı: Millonarios FC (Kolombiya)
115 / 124

İbrahim Akın - Yaşı: 32 - Takımı: Altay

İbrahim Akın - Yaşı: 32 - Takımı: Altay
116 / 124

Franck Ribery - Yaşı: 34 - Takımı: Bayern Münih (Almanya)

Franck Ribery - Yaşı: 34 - Takımı: Bayern Münih (Almanya)
117 / 124

Rodrigo Tabata - Yaşı: 35 - Takımı: Al-Sadd (Katar)

Rodrigo Tabata - Yaşı: 35 - Takımı: Al-Sadd (Katar)
118 / 124

Gabriel Tamas - Yaşı: 32 - Takımı: Hapoel Haifa

Gabriel Tamas - Yaşı: 32 - Takımı: Hapoel Haifa
119 / 124

Sasa Ilic - Yaşı: 38 - Takımı: Partizan (Sırbistan)

Sasa Ilic - Yaşı: 38 - Takımı: Partizan (Sırbistan)
120 / 124

Serdar Kesimal - Yaşı: 27 - Takımı: Akhisar Belediye

Serdar Kesimal - Yaşı: 27 - Takımı: Akhisar Belediye
121 / 124

Sidnei - Yaşı: 27 - Takımı: Deportivo La Coruna (İspanya)

Sidnei - Yaşı: 27 - Takımı: Deportivo La Coruna (İspanya)
122 / 124

Junichi Inamoto - Yaşı: 36 - Takımı: Kawasaki Frontale - Hokkaido Consadole Sapporo (Japonya)

Junichi Inamoto - Yaşı: 36 - Takımı: Kawasaki Frontale - Hokkaido Consadole Sapporo (Japonya)
123 / 124

Souleymane Youla - Yaşı: 34 - Takımı: Indy Eleven (ABD)

Souleymane Youla - Yaşı: 34 - Takımı: Indy Eleven (ABD)
124 / 124

Tomas Jun - Yaşı: 33 - Takımı: SC Ritzing (Avusturya)

Tomas Jun - Yaşı: 33 - Takımı: SC Ritzing (Avusturya)
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Anahtar Kelimeler:
harry kewell notts county

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