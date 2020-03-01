YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Hasan Aksungur, İMO Adana Şube Başkanı oldu

Hasan Aksungur, İMO Adana Şube Başkanı oldu

ADANA HABERLERİ  | 01.03.2020 13:27 | Son Güncelleme

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Adana Şubesi’nin, 22-23 Şubat 2020 tarihlerinde yapılan 23.

Hasan Aksungur, İMO Adana Şube Başkanı oldu

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Adana Şubesi’nin, 22-23 Şubat 2020 tarihlerinde yapılan 23. Dönem Olağan Genel Kurulunda seçilen Yönetim Kurulu üyeleri, düzenledikleri ilk toplantıda görev dağılımı yaptı.
Hasan Aksungur Şube Başkanlığı görevini üstlendi. Leyla Tan’ın Sekreter Üye, Mazlum Sevincek’in Sayman Üye olarak belirlendiği toplantıda Sedat Yıldırım, Ahmet Berdan Dinçyürek, Onur Batmaz ve Ahmet Uncu Yönetim Kurulu üyeleri olarak yer aldı.
İMO Adana Şube Yönetim Kurulu yedek üyeleri ise Orkun Orkun, Uğur Can Doğan, Emine Bolat, Feridun Kara, Melike Durmaz, Cenk Akdöner ve Fuat Özbilen’den oluştu.
İMO Adana Şube Başkanı Hasan Aksungur, önceki dönem sorumluluk üstlenmiş olan Şube Başkanı Zekeriya Turanbayburt ve Yönetim Kuruluna çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Meslek alanlarındaki sorunlara etkin çözüm üretmenin beraberinde kente dair sorunlara hassasiyetle eğileceklerini ifade eden Aksungur, "Meslektaşlarımız arasında dayanışmayı geliştirmeye, üyelerimizin mesleki sorunları, mesleki eğitimleri konusunda çalışma sürdürmeye her dönem de olduğu devam edeceğiz. Kentimizdeki yanlış ve gereksiz yatırımların karşısında olmak, doğru projeleri ve yatırımları desteklemek, kendi önermelerimizi geliştirip arkasında durmak önemli düsturumuz olacaktır. İtiraz etmekle yetinmeyeceğiz aynı zamanda alternatif çözüm önerilerimizi kamuoyuyla paylaşacağız. Ülkenin ve halkın en genel çıkarları doğrultusunda çalışmayı esas alacağız” dedi.

Hasan Aksungur, İMO Adana Şube Başkanı oldu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Survivor adasında aşk skandalı! Kameralara aldırmadan... Survivor adasında aşk skandalı! Kameralara aldırmadan...
Katliam yapmıştı! Tüm detayları mahkemede anlattıKatliam yapmıştı! Tüm detayları mahkemede anlattı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gazi ve şehit aileleri derneğinden İdlib açıklaması

Gazi ve şehit aileleri derneğinden İdlib açıklaması

Eskişehirli gençler şehitler için yürüdü

Eskişehirli gençler şehitler için yürüdü

Siirt’te otomobil devrildi: 1 yaralı

Siirt’te otomobil devrildi: 1 yaralı

Alperenler şehitler için yürüdü

Alperenler şehitler için yürüdü

Öğrenciler sınava sıcak çorba içerek girecek

Öğrenciler sınava sıcak çorba içerek girecek

Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği’nden HDP’ye İdlib tepkisi

Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği’nden HDP’ye İdlib tepkisi

Adana Namaz Vakitleri 1 Mart Pazar

İmsak
05:43
Sabah
07:03
Öğle
12:56
İkindi
16:07
Akşam
18:40
Yatsı
19:54

Adana Nöbetçi Eczaneler 1 Mart Pazar

Adıyaman Eczanesi
Seyhan
Atalı Eczanesi
Seyhan
Evin Eczanesi
Seyhan
Haziran Eczanesi
Seyhan
İyilik Eczanesi
Seyhan
Reşatbey Eczanesi
Seyhan
Şadiye Cemil Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Karslıoğlu: "Çukurova Havaalanı yap işlet devret modeliyle inşa edilmemeliydi"

Karslıoğlu: "Çukurova Havaalanı yap işlet devret modeliyle inşa edilmemeliydi"

Başkan Çetin: "Kriz en çok belediyeleri vurdu"

Başkan Çetin: "Kriz en çok belediyeleri vurdu"

Başkan Doğan çiftçileri dona karşı uyardı

Başkan Doğan çiftçileri dona karşı uyardı

'genç Yönetmenler' Ödülleri Kaptı

'genç Yönetmenler' Ödülleri Kaptı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.