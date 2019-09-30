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Hasan Ali Kaldırım milli aradan sonra hazır hala gelecek

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.09.2019 21:35 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin sezon öncesi kampında sakatlık geçiren Hasan Ali Kaldırım'ın milli aradan sonra hazır hale gelmesi bekleniyor.

Hasan Ali Kaldırım milli aradan sonra hazır hala gelecek

Sarı lacivertli ekibin Audi Cup'ta oynadığı Bayern Münih karşılaşmasında sakatlık geçiren ve o günden bu yana sahalardan uzak kalan Hasan Ali Kaldırım'ın dönüş tarihi belli oldu.

Deneyimli futbolcunun, ayağına özel olarak yapılan tabanlığında yaşadığı ufak uyumsuzluk nedeniyle, ilerleyen süreçte sıkıntı yaşamamak için geçen sene Tolga Ciğerci’nin tabanlık yaptırdığı ABD'deki merkeze giderek yeni tabanlık yapılması uygun görüldü.

1-2 gün içinde ABD'ye giderek özel programına orada devam edecek olan milli oyuncunun, milli ara sonrası hazır olması planlanıyor.

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Fenerbahçe hasan ali kaldırım

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