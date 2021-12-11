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Hasan Can Kaya’nın hastalığı nedir? Koprolali hastalığı nedir? Koprolalinin belirtileri…

11.12.2021 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Salgın döneminde YouTube’dan yaptığı Konuşanlar programı ile adını duyuran ve kısa süre içerisinde şöhreti yakaladıktan sonra Acun Ilıcalı’nın dijital platformuyla anlaşan Konuşanlar programının yaratıcısı ve sunucusu Hasan Can Kaya’nın hasta olduğu ortaya çıktı. Hasan Can Kaya’nın Koprolali hastası olduğu iddia edildi.

Hasan Can Kaya’nın hastalığı nedir? Koprolali hastalığı nedir? Koprolalinin belirtileri…

Son günlerde RTÜK’ün inceleme başlatmasıyla gündemde olan Konuşanlar programının sunucusu ve senaristi Hasan Can Kaya’nın koprolali hastalığı olduğu öne sürüldü. Hasan Can Kaya’nın hastalığını açıklayan ünlü gazeteci, ‘’Üzülerek söylüyorum’’ diyerek, ünlü komedyenle ilgili hiç bilinmeyen bir detayı paylaştı.

HASAN CAN KAYA’NIN HASTALIĞI NEDİR?

Gazeteci Arif Hür, son yazısında, ‘’Üzülerek söylüyorum ki; sunuculuğunu üstlendiği Konuşanlar adlı programda konuklarına ve ortaya fütursuzca küfürler eden Hasan Can Kaya’nın koprolali hastalığı ile mücadele ettiği çok aşikâr’’ ifadelerini kullandı.

Tourette sendromunun bir özelliği olan Koprolalinin istemsiz şekilde küfür etme ve saldırgan sözler söyleme rahatsızlığı olduğunu kaydeden Hür, ‘’Dilerim Hasan Can Kaya ve onun bazı hayranları en kısa zamanda bu hastalıktan kurtulur.” dedi.

KOPROLALİ HASTALIĞI NEDİR?

Koprolali, kişinin istemsizce toplum içinde söylenmeyecek sözleri söylemesi hâli olup ilaç tedavisi ya da ilaç dışı yöntemler kullanılarak tedavi edilmektedir.

İlginç bir hastalık olan Koprolali, bir kişinin istemsizce küfürlü, müstehcen ya da saldırgan sözler söylemesi hâlidir. Bu sözler özellikle ırkçı hakaretleri ve cinsel küfürleri içermektedir.

Koprolali, birilerine sövmekten ya da onları aşağılamaktan farklı bir şeydir. Çünkü Koprolalide istemsiz bir davranış bulunuyor ve bunu yaşayan kişilere bu konuşma tarzı oldukça rahatsız edici gelmektedir.

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