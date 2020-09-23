Hasan Çavuşoğlu: Bakasetas için resmi teklif gelmedi

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Bakasetas için Fenerbahçe'den teklif gelmediğini açıkladı.

TRT Spor'a konuşan Hasan Çavuşoğlu, "Bakasetas için kulübümüze hiçbir resmi teklif gelmedi. Sezon öncesi kamp döneminde Fenerbahçe ilgilendiğini söylemişti ama resmi teklif gelmedi. Bizim istediğimiz rakamlar belli. Bakasetas'a ciddi bir teklif gelseydi değerlendirebilirdik" açıklamasını yaptı.

"1 KANAT OYUNCUSU ALACAĞIZ"

Rosenborg maçı hakkında konuşan Hasan Çavuşoğlu, "Çalışmalarımızın yansımalarını alıyoruz, almaya devam edeceğiz. Hedefimiz UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak. Transfer çalışmaları var. Bir kanat oyuncusu transfer etmek istiyoruz" dedi.

