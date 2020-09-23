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Hasan Çavuşoğlu: Bakasetas için resmi teklif gelmedi

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 23.09.2020 08:55 | Son Güncelleme

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, ismi Fenerbahçe ile anılan Bakasetas hakkında flaş bir transfer itirafında bulundu. Çavuşoğlu, "Bakasetas için kulübümüze hiçbir resmi teklif gelmedi. Sezon öncesi kamp döneminde Fenerbahçe ilgilendiğini söylemişti ama resmi teklif gelmedi. Bizim istediğimiz rakamlar belli. Bakasetas'a ciddi bir teklif gelseydi değerlendirebilirdik" dedi. Transfer çalışmaları hakkında da konuşan Alanyaspor Başkanı, 1 kanat oyuncusu kadrolarına katacaklarını açıkladı.

Hasan Çavuşoğlu: Bakasetas için resmi teklif gelmedi

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Bakasetas için Fenerbahçe'den teklif gelmediğini açıkladı.

TRT Spor'a konuşan Hasan Çavuşoğlu, "Bakasetas için kulübümüze hiçbir resmi teklif gelmedi. Sezon öncesi kamp döneminde Fenerbahçe ilgilendiğini söylemişti ama resmi teklif gelmedi. Bizim istediğimiz rakamlar belli. Bakasetas'a ciddi bir teklif gelseydi değerlendirebilirdik" açıklamasını yaptı.

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"1 KANAT OYUNCUSU ALACAĞIZ"

Rosenborg maçı hakkında konuşan Hasan Çavuşoğlu, "Çalışmalarımızın yansımalarını alıyoruz, almaya devam edeceğiz. Hedefimiz UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak. Transfer çalışmaları var. Bir kanat oyuncusu transfer etmek istiyoruz" dedi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Eğer Erol Hoca'da Aykut ve Ersun gibi orta sahayı ön liberolardan kuracaksa (ki öyle görünüyor) ona göre transfer yapın. Takıma giremeyecek adam almayın. Mesela Josef'i BJK'a bırakmamalıydınız. M.Topal'ıda geri alın. !!!
ne kadar çürük varsa fener onu alıyor
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