Hasan Kalyoncu Üniversitesi sporcuları uluslararası arenada Türkiye’yi temsil ediyor

Uluslararası seviyede başarı kazanan sporcuların vakıf üniversitelerinde tam burslu öğrenimi için T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen “Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı”, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu’nun teşrifleriyle yapılan Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısına, HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu ve HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, HKÜ’nün dört milli sporcu öğrencisi ile birlikte katıldı.

HKÜ’nün dört Milli Sporcusu

Türkiye’nin uluslararası spor organizasyonlarındaki başarısını artırmayı hedefleyen Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısına katılan Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin (HKÜ) milli sporcuları, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencisi Barış Çakar ve Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencisi Emine Aybüke Subaşı ‘Karete’, Hukuk Fakültesi Öğrencisi Ahmet Furkan Kara ‘Güreş’, Hukuk Fakültesi Öğrencisi Ayşe Gül ise ‘Taekwondo’ dallarında Hasan Kalyoncu Üniversitesini uluslararası platformlarda temsil ediyorlar. Spora ve sporcuya verdiği önem ile uluslararası dereceler elde eden HKÜ ise öğrencilerine yüzde yüz destek veriyor.

