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Hasan Kartal: Vedat Muriç transferi askıya alınmıştır

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 05.07.2019 13:59 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Kartal, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Vedat Muriç'in takımdan ayrılmama kararı aldığını ve takımın yeni sezon hazırlık kampına katılacağını söyledi.

Hasan Kartal: Vedat Muriç transferi askıya alınmıştır

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamuoyunda Vedat Muriç'in transferi için konuşulan rakamların gerçek değerinin çok uzağında kaldığını, bunun kulüp menfaatleri ile örtüşmediğini belirtti.

Vedat Muriç ile yaptığı görüşmenin ardından oyuncunun kulüpte devam etme kararı aldığını ifade eden Kartal, "Oyuncumuz şu an için oluşan şartlarda bizimle birlikte devam edecektir. Vedat Muriç takımımızın yeni sezon hazırlık kampına katılarak takımdaki yerini alacaktır. Vedat Muriç transferi askıya alınmıştır. Gelecek günlerin neyi göstereceğini şimdiden kestirmek güç olsa da bu gelişme her iki taraf için de hayırlı olmuştur." dedi.

Vedat'ın çok kaliteli bir oyuncu olduğunu vurgulayan Kartal, "Vedat gibi bir oyuncuyu her takım kadrosunda görmek ister. Geçen sezon takıma önemli katkı sağladı. Geçen sezon ligin en çok gol atan ikinci oyuncusu. Gol pasları ile takıma katkısı ortada. Bu tür oyuncuların alıcısının olması çok normal. Yurt içi ve yurt dışından önemli teklifler geldi. Transfer sürecinde kendisinin dışında farklı gelişmeler de yaşandı. Biz kendisi ile konuştuk. Kulübü ile hiçbir problemi yok. Kimse Vedat'ı problemli bir oyuncu gibi de göstermeye çalışmasın." şeklinde konuştu.

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Çaykur Rizespor Galatasaray Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Hasan Kartal Vedat Muriç

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
baskan fiyat yukseltiyor. gs ve fb bu tuzaga dusmez. elinizde kalacak topcunuz baskaaaan
ALDIN MI BABAYI HASAN .SENEYE BEDAVAYA BIZDE. HELAL OLSUN SANA MURIC
Furbol cahili bir başkan. adam bedavaya gidecek 3,75 milyon € sen rüyanda gördünmü acaba
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