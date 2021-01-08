Hasankeyf’te esnafa kira yardımı yapılmaya başlandı

Batman’ın Hasankeyf İlçe Kaymakamlığınca salgından etkilenen esnafa 500 ila bin lira arasında kira desteği verilmeye başlandı.

Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk, Türkiye’yi de etkileyen yeni tip korona virüs salgını nedeniyle esnafın zor bir yıl geçirdiğini belirtti. Bu nedenle pandemiden etkilenen esnafa bir nebze de destek olmak için 100 bin lira civarında bir destek sağlayacaklarını aktaran Kaymakam Öztürk, "Kaymakamlığımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, esnaflarımıza pandemiden etkilenme oranlarına göre 500 ila bin lira olarak belirlediğimiz kira desteklerini bugün itibarıyla hesaplarına yatırıyoruz" dedi.

