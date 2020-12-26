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Hassa ve Kırıkhan su kısıtı kapsamından çıkarıldı

HATAY HABERLERİ  | 26.12.2020 17:20 | Son Güncelleme

Devlet Su İşleri’nin (DSİ) toprakları su ile buluşturma çalışmaları kapsamında Tahtaköprü Barajı’nın tarımsal sulamaya geçmesiyle Hatay’ın iki ilçesi Hassa ve Kırıkhan su kısıtı kapsamından çıkarıldı.

Hassa ve Kırıkhan su kısıtı kapsamından çıkarıldı

Devlet Su İşleri’nin (DSİ) toprakları su ile buluşturma çalışmaları kapsamında Tahtaköprü Barajı’nın tarımsal sulamaya geçmesiyle Hatay’ın iki ilçesi Hassa ve Kırıkhan su kısıtı kapsamından çıkarıldı. Bölgedeki çiftçiler artık mısır desteklemesinden faydalanacak.

Türkiye’nin verimli ovalarından biri olan Amik Ovasında mısıra ürün desteği geldi. Tahtaköprü Barajı’nın tamamlanmasıyla Hassa ve Kırıkhan’daki su kısıtı kaldırıldı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kırıkhan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çelik, “Hatay Milletvekilimiz Hüseyin Yayman ve Kırıkhan Ziraat Odamızın
DSİ ile yapılan çalışmaları sonucunda Tahtaköprü Barajında yapılan revizyon çalışmalarının tamamlanması ve barajdan tarımsal sulamaya geçilmesi nedeniyle 1. ve 2. ürün mısır desteklemeleri için Kırıkhan ve Hassa ilçeleri su kısıtı kapsamından çıkarılmıştır” dedi.

Çiftçimizin yanındayız
Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ise konuyla ilgili şunları söyledi;
“Bu yıl ziraat odalarımız, DSİ Genel Müdürlüğü ve Bitkisel Üretim Genel Müdürümüzle büyük bir iş yaptık. Amik Ovasında su kısıtını kaldırarak Mısıra ürün desteği sağladık. Çiftçilerimizin daima yanındayız, Amik ovamıza hayırlı olsun.”

Hassa ve Kırıkhan su kısıtı kapsamından çıkarıldı

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