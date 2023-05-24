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Hastane ayaklarına geldi, 12 branşta sağlık taraması yapıldı

24.05.2023 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen asrın felaketinin ardından Bolu’da Hattat Emin Barın Yurdu’nda misafir edilen afetzedelere 12 ayrı branşta sağlık taraması yapıldı.

Hastane ayaklarına geldi, 12 branşta sağlık taraması yapıldı

Bolu Valiliği koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından afetzede vatandaşlara sağlık taraması ve yerinde sağlık hizmeti verilmeye devam ediliyor. Hattat Emin Barın Yurdu’nda kalan depremzede vatandaşların ayağına da küçük bir hastane getirildi. Bu çerçevede, fizik tedavi ve rehabilitasyon, dahiliye, kardiyoloji, enfeksiyon hastalıkları, nöroloji, kulak, burun, boğaz hastalıkları, psikiyatri, ağız ve diş sağlığı, evde sağlık hizmetleri ve diyetisyen olmak üzere toplamda 12 branşta hizmet verildi.

Yapılan sağlık kontrollerine, Bolu İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol ve İl Gençlik ve Spor Müdürü Emrullah Güler de katılım sağladı.

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