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Hastane kavşağında kaza: 1 yaralı

BİLECİK HABERLERİ  | 15.08.2020 13:12 | Son Güncelleme

Bilecik’te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Bilecik’ten Bozüyük istikametine seyir halindeki Cengiz Ç.

Bilecik’te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bilecik’ten Bozüyük istikametine seyir halindeki Cengiz Ç. idaresindeki 11 AAG 811 plakalı motosiklet ile Altı Eylül Caddesinden Bulvara giriş yapan Osman Mert G. yönetimindeki 34 BYA 753 plakalı otomobil Atatürk Bulvarı Hastane kavşağı mevkiinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ile polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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Golpazari
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