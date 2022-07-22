YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Hastane odasında fen lisesini kazanıp YKS'de Adıyaman 1.'si oldu

Hastane odasında fen lisesini kazanıp YKS'de Adıyaman 1.'si oldu

22.07.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafik kazası sonrası kısmi felç geçiren, hastane odasında eğitimlerini sürdürüp Adıyaman'da fen lisesini kazanan Seren Esmer, lise eğitiminin kalan bölümünü de tekerlekli sandalyeyle tamamladı - Okul imkanları dışında hiçbir yerden destek almadan üniversiteye hazırlanan Esmer, ilk kez girdiği YKS'de Türkiye 126.'sı ve il 1.'si oldu

ORHAN PEHLÜL - Adıyaman'da yaklaşık 5 yıl önce annesi ve kuzenini kaybettiği trafik kazasında kısmi felç geçiren ve hastane odasında fen lisesini kazanan Seren Esmer, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ise Türkiye 126.'si ve Adıyaman 1.'si oldu.

Esmer, 2017'de geçirdiği trafik kazası sonucunda Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görüp hastane odasında eğitimine devam ederek LGS'den 407 puan aldı ve birinci tercihi olan Adıyaman Fen Lisesine yerleşti.

Daha sonra işitme engelli babasının destekleriyle okula devam eden Esmer, hayatındaki bütün engellere rağmen YKS'de önemli başarılan elde etti.

Seren Esmer, AA muhabirine, 2017 yılında yaşadığı trafik kazasında annesini ve kuzenini kaybettiğini, kendisinin de kısmi felç geçirerek hayatının büyük ölçüde değiştiğini söyledi.

Kaza sonrası yılmadığını anlatan Esmer, "Kendimi olduğum gibi kabullendim ve 'bu şekilde en iyisini nasıl yapabilirim?' diye düşündüm. Tedavi gördüğüm hastanede eğitimime de devam ederek fen lisesini kazandım. İlk dönem hastanede ikinci dönem ise evimde eğitim alarak fen lisesini kazandım. Farkına vardım ki hayat hiçbir zaman grafik gibi ilerlemiyor, sinüs eğrisi gibi iniş ve çıkışlarıyla tümsekleri ile çukurlarıyla olan bir süreç." diye konuştu.

- En büyük destekçisi babası

Bu süreçte en büyük destekçisinin babası olduğunu aktaran Esmer, "Beni okula her zaman babam götürdü ve getirdi. Evde işlerle her zaman o ilgilendi. Maddi manevi her konuda yanımda oldu. Hakkı üzerimde çok büyük. Herhangi bir dershaneye gitmedim, okul dışında bir destek de almadım. Okulumun imkanlarını sonuna kadar kullandım. İmkansız diye bir şey yok, koşulların kötü olduğuna odaklanıp pes etmek kolay bir iş. Asıl iş, bunlara rağmen başarmak, azim inanmak ve çalışmak. Bunları yapınca hiçbir şey karşında duramayacak." ifadelerini kullandı.

Esmer, eğitimini fizik alanında sürdürmek istediğini ve insanlığa yararlı bir bilim insanı olmayı hayal ettiğini kaydetti.

- Babası ve öğretmenleri mutlu

Kızıyla gurur duyduğunu, 2017'de eşini trafik kazasında kaybettiğini anlatan baba Orhan Esmer ise şunları söyledi:

"Kızım trafik kazasından sonra bir süre hastanede yattı. Bu süreçte kızımla ilgilenmeye devam ettim ve hastaneden sonra eve geçtik. Evde bakımlarını yaptım, dersleri ile ilgilendim. Kızımın hem annesi hem babası oldum. Fen lisesini kazandığında çok sevindim, mutlu oldum. Onu her sabah okula götürdüm getirdim. Üniversite sınavında da bu başarıyı yakaladığı için çok mutlu oldum, çok gururlandım. İşitme engelli olmam dolayısıyla biraz zorlandım ama kızım da bana yardımcı oldu."

Adıyaman Fen Lisesi Müdürü Muharrem Aytekin de Seren Esmer'in yaşam ve hayata olan azmine hayran kaldıklarını aktardı.

Seren'in muazzam bir yaşam hikayesi olduğunu anlatan Aytekin, "Seren bizi 4 yılda kendisine hayran bıraktı. Okuldan bağını hiç koparmadı. Tamamen okulun imkanlarıyla başarı elde etti ve dershaneye gitmedi. Derece yaparak mezun oldu. İnşallah bundan sonra daha da başarı elde ederek insanlığa faydalı olacak." dedi.

- Matematikte hiç yanlışı yok

Esmer'i tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı da Seren ile gurur duyduklarını belirterek, "Adıyaman'da 11 bin eğitim çalışanı adına İl Milli Eğitim olarak kendisine başarısından dolayı teşekkürümüzü sunuyoruz. Bir trafik kazası ile başlayan bir serüveni var, okul döneminde 2 yıl hastane süreci var. Dershaneye gitmeden Türkiye 126'ıncısı ve il birincisi oldu. Kızımızın en büyük başarısı da dershaneye gitmeden, devletin okulunun öğretmenleri ile bu işe hazırlaması. Sonuçlarına bakıyoruz matematikte hiç yanlış yapmadan sayısalda Türkiye 126'ıncısı olmak büyük bir gurur ve onur." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adıyaman'da Roma dönemine ait 3 mezar bulunduAdıyaman'da Roma dönemine ait 3 mezar bulundu
Bakanlardan Gönen'deki depreme ilişkin açıklamaBakanlardan Gönen'deki depreme ilişkin açıklama
Adana Demirspor, Giorgi Khabuliani'yi transfer ettiAdana Demirspor, Giorgi Khabuliani'yi transfer etti
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası sınav Adıyaman başarı yks

Adıyaman Namaz Vakitleri 22 Temmuz Cuma

İmsak
03:35
Sabah
05:15
Öğle
12:38
İkindi
16:29
Akşam
19:52
Yatsı
21:25

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler22 Temmuz Cuma

Ergün Eczanesi
Merkez
Gözde Eczanesi
Merkez
Ünsal Eczanesi
Merkez
Önder Eczanesi
Golbasi
Gündoğan Eczanesi
Besni
Yıldız Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Seyir halindeki tren alev aldı! Yolculardan biri nehre atladı

Seyir halindeki tren alev aldı! Yolculardan biri nehre atladı

Sosyal medyada gündem oldu! Canlı yayından iç çamaşırıyla kaçtı

Sosyal medyada gündem oldu! Canlı yayından iç çamaşırıyla kaçtı

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Sinirlenen köpek balığı adamın parmağını koparttı

Sinirlenen köpek balığı adamın parmağını koparttı

Eve girenler dehşete düştü! Öldüğünü 2 yıl sonra fark ettiler

Eve girenler dehşete düştü! Öldüğünü 2 yıl sonra fark ettiler

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.