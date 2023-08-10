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Hastanede silahlı kavga: 3 yaralı

10.08.2023 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nizip Devlet hastanesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Hastane ise tedbir amaçlı boşaltıldı.
Gaziantep’in Nizip ilçesinde Nizip Devlet Hastanesine gelen baba ve oğlu aralarında alacak verecek meselesi olan başka bir şahısla karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, baba ve oğlun tartıştığı şahıs silahını çekerek onlara ateş etmeye başladı. Kavgada baba ve oğlu ile hastanede sıra bekleyen bir şahısta yaralandı. Yaralanan 3 kişi tedavi altına alınırken hastanede büyük panik yaşandı. Hastane tedbir amaçlı boşaltıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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