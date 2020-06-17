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Hastaneler yeniden tüm hasta kabulüne başladı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 17.06.2020 14:45 | Son Güncelleme

Eskişehir’deki kamu hastaneleri yeni normalleşme adımlarıyla birlikte tüm branşlarda hasta muayeneleri başladı.1 Haziran’dan itibaren hastanelerde uygulanan salgın tedbirlerinin planlanmasının ardından Eskişehir’deki kamu hastaneleri de yeni normalleşme adımlarıyla birlikte tüm branşlarda hasta muayeneleri başladı.

Hastaneler yeniden tüm hasta kabulüne başladı

Eskişehir’deki kamu hastaneleri yeni normalleşme adımlarıyla birlikte tüm branşlarda hasta muayeneleri başladı.
1 Haziran’dan itibaren hastanelerde uygulanan salgın tedbirlerinin planlanmasının ardından Eskişehir’deki kamu hastaneleri de yeni normalleşme adımlarıyla birlikte tüm branşlarda hasta muayeneleri başladı. Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Eskişehir Şehir Hastanesine yaptığı ziyarette, Sağlık Bakanlığınca 1 Haziran’da çıkartılan Hastanelerde Normalleşme Dönüş Planı çerçevesinde alınan önlem ve uygulamaları yaptığı ziyarette yerinde inceleyerek Başhekim Uzm. Dr. Yaşar Bildirici den bilgiler aldı.
Burada hasta ve hasta yakınlarıyla yaptığı sohbette, hastanedeki yeni normalleşme uygulamaları hakkında bilgiler aktaran Müdür Bilge Bilge1 Haziran itibariyle hastanelerde alınan tedbirler doğrusunda, polikliniklerde hasta bakılmaya başlandığını belirterek; muayeneye gelen hastaların muhakkak sosyal mesafe kuralı ile maske kullanımına dikkat etmelerini isteyerek, doğru maske kullanımı, sosyal mesafeye uyulması ve kişisel hijyenin bu dönemde Yeni Korona virüs Hastalığı (COVID-19)la mücadelede en önemli unsurlar olduğuna değinerek, tedbiri elden bırakmamanın eski normal hayatımıza geçişi hızlandıracağını vurguladı.

Hastaneler yeniden tüm hasta kabulüne başladı

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