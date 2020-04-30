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Hastanelerde görev yapacakların atama kurası sonuçları açıklandı

MALATYA HABERLERİ  | 30.04.2020 12:38 | Son Güncelleme

Malatya İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki hastanelerde görev yapacakları belirlemek için yapılan işçi kura sonucu açıklandı.Hastanelerin temizlik, klinik destek ve güvenlik birimlerinde çalışacak olan işçilerle ilgili İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “8-9 Nisan 2020 tarihinde ilimize atanan sürekli işçi personelin görev yerleri belirlenmiş olup, başlayış işlemleri için, ataması yapılanlar en geç 4 Mayıs 2020 tarihine kadar ilgili hastanelere başvuru yapacaklardır” denildi.Sürekli işçi atama kurası sonuçlarına göre ataması yapılanlar, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi, Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi, Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi, Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi, Arapgir Ali Özge Devlet Hastanesi, Hekimhan Devlet Hastanesi, Şehit Mehmet Kılınç Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ve Pütürge Devlet Hastanesi’nde çalışacaklar.

Malatya İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki hastanelerde görev yapacakları belirlemek için yapılan işçi kura sonucu açıklandı.
Hastanelerin temizlik, klinik destek ve güvenlik birimlerinde çalışacak olan işçilerle ilgili İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “8-9 Nisan 2020 tarihinde ilimize atanan sürekli işçi personelin görev yerleri belirlenmiş olup, başlayış işlemleri için, ataması yapılanlar en geç 4 Mayıs 2020 tarihine kadar ilgili hastanelere başvuru yapacaklardır” denildi.
Sürekli işçi atama kurası sonuçlarına göre ataması yapılanlar, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi, Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi, Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi, Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi, Arapgir Ali Özge Devlet Hastanesi, Hekimhan Devlet Hastanesi, Şehit Mehmet Kılınç Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ve Pütürge Devlet Hastanesi’nde çalışacaklar.

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