YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Hastanelerde yoğunluk görüntülerinden eser kalmadı

Hastanelerde yoğunluk görüntülerinden eser kalmadı

TOKAT HABERLERİ  | 24.03.2020 13:49 | Son Güncelleme

Tokat’ta korona virüs önlemleri etkili olurken, hastanelerin acil ve polikliniklerinde yoğunluktan eser kalmadı.Türkiye’de korona virüsü vakalarını görülmesi ile birlikte önlemler artırılırken, Tokat’ta da ‘evde kal’ çağrılarına vatandaşların birçoğunun uyduğu görüldü.

Tokat’ta korona virüs önlemleri etkili olurken, hastanelerin acil ve polikliniklerinde yoğunluktan eser kalmadı.
Türkiye’de korona virüsü vakalarını görülmesi ile birlikte önlemler artırılırken, Tokat’ta da ‘evde kal’ çağrılarına vatandaşların birçoğunun uyduğu görüldü. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedbirler kapsamında güvenlik personeli önlem aldı. Muayeneye gelenlerin ateşi ölçülerek eline dezenfektan sıkıldı. Poliklinikler önünde ise alışılmış olan görüntülerden eser kalmadı. Koridorlar ve hastaların beklediği alanlar boş kaldı. Muayeneye gelen hastalar sıra beklemede tedavi olabildi. Acil serviste de yoğunluğun tamamen düştüğü gözlemlendi.
Hastaneye başvuruda yüzde 70 düşüş oldu
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Serhat Karaman, halkın Sağlık Bakanlığı’nın önerileri doğrultusunda çok fazla ihtiyaç duymadıkça hastaneye başvurmadığını söyledi. Hastaneye başvuru oranında yaklaşık olarak yüzde 70’e yakın oranda düşüş olduğunu belirten Karaman, “Bu gelişmeyi oldukça olumlu olarak görüyoruz. Hastane olarak gerekli önlemlerimizi aldık. Güncel bilgiler doğrultusunda bu önlemlerimiz de yeniliyoruz. Hastane girişlerinde bizler dahil ateşimiz kontrol ediliyor. Ateşi yüksek olanlar olası vaka polikliniğine yönlendiriliyor” dedi. Karaman, vatandaşlara evlerinde kalmaları ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyararak, “Gerek duymadıkça dışarıya çıkmayalım. İnşallah bu sıkıntıyı ülke olarak kısa sürede atlatacağız” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sivrisinekler koronavirüs bulaştırıyor mu?Sivrisinekler koronavirüs bulaştırıyor mu?
Bu sayılar koronavirüs riskini düşürüyorBu sayılar koronavirüs riskini düşürüyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bedava araç dezenfektesine akın ettiler

Bedava araç dezenfektesine akın ettiler

Edremit’te maskeli nikah

Edremit’te maskeli nikah

Kolonya üreticisinden sağlık çalışanlarına çam kolonyası

Kolonya üreticisinden sağlık çalışanlarına çam kolonyası

Bankaya sahte para verirken yakalandı

Bankaya sahte para verirken yakalandı

Bursa'da kaçak hafriyat dökümüne 265 bin lira ceza

Bursa'da kaçak hafriyat dökümüne 265 bin lira ceza

65 yaş üstü vatandaşlara, Kartal Belediyesi’nden yardım eli

65 yaş üstü vatandaşlara, Kartal Belediyesi’nden yardım eli

Tokat Namaz Vakitleri 24 Mart Salı

İmsak
04:59
Sabah
06:24
Öğle
12:45
İkindi
16:13
Akşam
18:57
Yatsı
20:16

Tokat Nöbetçi Eczaneler24 Mart Salı

Kardelen Eczanesi
Merkez
Topçam Eczanesi
Merkez
Elif Eczanesi
Erbaa
Gökhan Eczanesi
Niksar
Özer Eczanesi
Turhal
Yenigün Eczanesi
Zile
Merkez Eczanesi
Almus
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Tokat’ta öğle namazı münferit olarak kılındı

Tokat’ta öğle namazı münferit olarak kılındı

Başkan Eroğlu: “2020 yılını yatırım yılı ilan ettik”

Başkan Eroğlu: “2020 yılını yatırım yılı ilan ettik”

Tokat’ta güvensiz beton ve yapı malzemesi üretenlere ceza yağdı

Tokat’ta güvensiz beton ve yapı malzemesi üretenlere ceza yağdı

Tokat’ta elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Tokat’ta elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

İstiklal Marşı’nı Akrostiş Şiirle Açıklıyor

İstiklal Marşı’nı Akrostiş Şiirle Açıklıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.