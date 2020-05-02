YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Hastanelere 2 adet yüksek akımlı oksijen cihazı bağışı

Hastanelere 2 adet yüksek akımlı oksijen cihazı bağışı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 02.05.2020 17:18 | Son Güncelleme

Amerikan-Türk Dostluk Konseyi Bülent Ecevit Üniversitesi Araştırma Hastanesi ve Kdz.

Amerikan-Türk Dostluk Konseyi Bülent Ecevit Üniversitesi Araştırma Hastanesi ve Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne yüksek akımlı oksijen cihazı bağışladı.
30 büyükşehir ile beraber meslek hastalıkları, akciğer hastalıkları ve solunum hastalıklarının çok fazla olduğu Zonguldak’a, Kdz. Ereğlili iş kadını Aysel Manay’ın kızının da üyesi olduğu Amerikan- Türk Dostluk Konseyi üyelerinden Atınç Sönmezer’in önerisi ile Bülent Ecevit Üniversitesi Araştırma Hastanesi ve Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne yüksek akımlı oksijen cihazı bağışında bulundu.
Covıd-19 salgınına yakalanan hastaların tedavisinde kullanılacak olan yüksek akımlı oksijen cihazı (nazal olarak) bir kanül kullanılarak hastanın enstübasyonuna (solunum cihazına bağlamaya)gerek duymadan yeterli oksijenin sağlanmasında çok fayda olacak.
Hayırseverlerin desteği ile bu savaşı kazanacaklarını belirten BEÜ Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Şenay Özdolap açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Covıd19 pandemi mücadelesinde hastanemize verdiği katkılardan dolayı Amerikan Türk Dostluk Konseyi’ne şükranlarımı sunuyorum. Duyarlı hayırsever vatandaşlarımızın destekleri bu savaşı kazanacağımız inancının güçlendirmiştir. Amerikan Türk Dostluk Konseyi’ne desteklerinden dolayı hastanemiz, şahsım ve hastalarımız adına teşekkür ederim. Herkese sağlıklı günler dilerim.”
Bağıştan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi Başhekimi Vildan Türkeli, hayırseverlere teşekkür ederek hastane imkânlarına katkıda bulunan hayırseverlerin Kdz. Ereğli İçin bugüne kadar önemli bağışları olduğunu belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDisleksi hastası Aslı Enver: Kusur değilDisleksi hastası Aslı Enver: Kusur değil
Zonguldak'ta maden ocağında göçükZonguldak'ta maden ocağında göçük
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Osmaniye’de lisesi genç, babasını vurarak öldürdü

Osmaniye’de lisesi genç, babasını vurarak öldürdü

Trafik durdu Büyükşehir yol yaptı

Trafik durdu Büyükşehir yol yaptı

Psikolojik destek hattı hizmeti ülke sınırlarını aştı

Psikolojik destek hattı hizmeti ülke sınırlarını aştı

Sanayici Kamil Şerbetçi’nin 22. ölüm yıl dönümünde unutulmadı

Sanayici Kamil Şerbetçi’nin 22. ölüm yıl dönümünde unutulmadı

Mut’ta kayısı üreticisi fiyatlardan, tüccar kaliteden memnun

Mut’ta kayısı üreticisi fiyatlardan, tüccar kaliteden memnun

GÜÇSİYAD Bölge Başkan Yardımcısı Aktay: “Otobüs firmaları iflasın eşiğinde”

GÜÇSİYAD Bölge Başkan Yardımcısı Aktay: “Otobüs firmaları iflasın eşiğinde”

Zonguldak Namaz Vakitleri 2 Mayıs Cumartesi

İmsak
04:01
Sabah
05:42
Öğle
12:55
İkindi
16:46
Akşam
19:58
Yatsı
21:32

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 2 Mayıs Cumartesi

Buket Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
İdil Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Ereğli’de PTT önünde şifre kuyruğu

Ereğli’de PTT önünde şifre kuyruğu

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Belediye mahalle mahalle konser veriyor

Belediye mahalle mahalle konser veriyor

Muhtar tüm köyü baştan sona dezenfekte etti

Muhtar tüm köyü baştan sona dezenfekte etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.