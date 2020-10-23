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Hastanenin peyzaj çalışmaları başladı

SİVAS HABERLERİ  | 23.10.2020 18:07 | Son Güncelleme

İl genelinde birçok yerde çevre düzenlemesi yapan Sivas Belediyesi, Numune Hastanesi’nin de fiziki altyapısını güçlendirerek çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarına başladı.Sosyal belediyecilik konusunda örnek belediyeler arasında yer alan Sivas Belediyesi, sağlık ve eğitim alanında da insan odaklı çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İl genelinde birçok yerde çevre düzenlemesi yapan Sivas Belediyesi, Numune Hastanesi’nin de fiziki altyapısını güçlendirerek çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarına başladı.

Sosyal belediyecilik konusunda örnek belediyeler arasında yer alan Sivas Belediyesi, sağlık ve eğitim alanında da insan odaklı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İl genelinde tüm okulların fiziki altyapısında eksiklikleri gideren belediye ekipleri son olarak Numune Hastanesi’nde de fiziki altyapıyı tamamlayarak çevre düzenlemesi çalışmalarına başladı. Çalışmaları Belediye Başkan Yardımcısı Levent Olgun ve Numune Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Kenan Kaygusuz yerinde inceledi. Konu hakkında açıklama yapan Başkan Yardımcısı Olgun, “Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin’in talimatlarıyla ilimizde bulunan sağlık kuruluşlarının altyapılarını ve çevre düzenlemelerini gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda ilk olarak Cumhuriyet Üniversitesi hastanemizin yeni hizmet binalarında yaptığımız çalışmalara ek olarak bugün de Numune Hastanemizin altyapı çalışmalarını tamamlayarak çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarına başladık. Bu vesile ile pandemi sürecinde fedakârca çalışan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz” dedi.

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