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Hastaneye atanan diş tabibi görevine başladı

SİNOP HABERLERİ  | 28.12.2020 19:30 | Son Güncelleme

Türkeli Devlet Hastanesi’ne ataması yapılan yeni Diş Hekimi Tuğba Altınbaş görevine başladı.Türkeli Devlet Hastanesi’nde yaklaşık 6 aydır kapalı olan diş polikliniği, Diş Tabibi Tuğba Altınbaş’ın hastaneye atanarak görevine başlamasıyla yeniden açıldı.Diş polikliniğinde, korona virüs tedbirleri kapsamında dolgu ve benzeri işlemlerin yapılmayacağı, sadece ön muayene ve diş çekimi yapılabileceği öğrenildi.Böylelikle hastanede 2 iç hastalıkları uzmanı, 1 çocuk sağlığı ve hastalıkları, 1 aile hekimi uzmanı, 1 diş tabibi ve 9 pratisyen hekim görev yapıyor.

Hastaneye atanan diş tabibi görevine başladı

Türkeli Devlet Hastanesi’ne ataması yapılan yeni Diş Hekimi Tuğba Altınbaş görevine başladı.
Türkeli Devlet Hastanesi’nde yaklaşık 6 aydır kapalı olan diş polikliniği, Diş Tabibi Tuğba Altınbaş’ın hastaneye atanarak görevine başlamasıyla yeniden açıldı.
Diş polikliniğinde, korona virüs tedbirleri kapsamında dolgu ve benzeri işlemlerin yapılmayacağı, sadece ön muayene ve diş çekimi yapılabileceği öğrenildi.
Böylelikle hastanede 2 iç hastalıkları uzmanı, 1 çocuk sağlığı ve hastalıkları, 1 aile hekimi uzmanı, 1 diş tabibi ve 9 pratisyen hekim görev yapıyor.

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