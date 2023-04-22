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Hastaneye yetişmeye çalışırken kazada can verdiler

22.04.2023 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’da hastaneye giderken kontrolden çıkan otomobillerinin duvara çarpması sonucu meydana gelen kazada karı koca hayatını kaybetti.

Hastaneye yetişmeye çalışırken kazada can verdiler

Kaza, Fatsa ilçesi Dolunay Mahallesi Mavievler Sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sani Erkek yönetimindeki 34 HB 5276 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı. Kazada araç sürücüsü Sani Erkek olay yerinde, eşi Gülizar Erkek ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sani Erkek’in, eşi Gülizar Erkek’i rahatsızlığından dolayı hastaneye yetiştirmeye çalıştığı öğrenildi. Çiftin 3 çocuklarının bulunduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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