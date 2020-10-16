YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'nda 3 kişi Kovid-19'a yakalandı

Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'nda 3 kişi Kovid-19'a yakalandı

HATAY HABERLERİ  | 16.10.2020 20:46 | Son Güncelleme

Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'nda 3 kişi Kovid-19'a yakalandı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Hatay Büyükşehir Belediyespor'da, teknik heyetten 3 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüp başkanı Zekiye Barutçu Yiğitbaşı, AA muhabirine, pazar günü sahalarında yapacakları Samsun Canik Belediyespor karşılaşması öncesi oyuncu, teknik ekip ve personele yapılan Kovid-19 testlerinin sonuçlandığını söyledi.

Sporcu ve personelde Kovid-19'a rastlanmadığını belirten Yiğitbaşı, "Kovid-19 testlerinde teknik heyetten 3 kişinin sonucu pozitif çıktı." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yakınları ihbar etti! Koronavirüs hastası bakın nerede yakalandı Yakınları ihbar etti! Koronavirüs hastası bakın nerede yakalandı
AVM'de silahlı kavga! Ölü ve yaralılar varAVM'de silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kestiği ağacın altında kalan şahıs öldü
Kestiği ağacın altında kalan şahıs öldü
Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Bulut’un mezarı ziyaretçi akınına uğradı
Bulut’un mezarı ziyaretçi akınına uğradı
Osmaniye’de korona denetimi
Osmaniye’de korona denetimi
Azerbaycan’a bir destek de MER Kolejinden
Azerbaycan’a bir destek de MER Kolejinden
Muğla BİLSEM’den iki dünya birinciliği
Muğla BİLSEM’den iki dünya birinciliği

Hatay Namaz Vakitleri 16 Ekim Cuma

İmsak
05:18
Sabah
06:36
Öğle
12:26
İkindi
15:35
Akşam
18:06
Yatsı
19:19

Hatay Nöbetçi Eczaneler16 Ekim Cuma

Halk Eczanesi
Antakya
Kırkıcı Eczanesi
Antakya
Selım Eczanesi
Antakya
Sınan Eczanesi
Antakya
Anıl Eczanesi
Iskenderun
Esra Eczanesi
Iskenderun
Mıray Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Hatay'da freni patlayan çöp kamyonu park halindeki araçlara çarparak durdu
Hatay'da freni patlayan çöp kamyonu park halindeki araçlara çarparak durdu
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Engelli Vatandaşın İmdadına Zabıtalar Yetişti
Engelli Vatandaşın İmdadına Zabıtalar Yetişti
Belde sakinlerinin genelev isyanı
Belde sakinlerinin genelev isyanı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.